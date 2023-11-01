В Ингушетии задержали активистов, призывавших к протестам против израильтян в аэропорту Магаса

Один из задержанных рассказал, что про акцию протеста против израильтян он узнал из паблика «Антиевреи» в мессенджере. Уже позже правоохранители рассказали ему, что никакой самолет из Израиля лететь в Магас не собирается.
«Участники [паблика] обсуждали прилет граждан Израиля, настаивали провести митинг в аэропорту Магас. Потом, 31-го числа, меня пригласили сотрудники правоохранительных органов и объяснили, что проводить неразрешенные митинги запрещено. И что жители Израиля в Ингушетию прилетать не собираются, не собираются жить в Ингушетии», — заявил задержанный.
В пресс-службе управления ФСБ по Ингушетии и вовсе сказали, что самолеты из Израиля никогда на летят в республику напрямую. «Аэропорт Магас не принимает международные рейсы, тем более из Израиля. Прибытие граждан Израиля в Республику Ингушетия не планируется», — говорится в сообщении ведомства.
Ранее в аэропорту Махачкалы собралась толпа местных жителей, которая ожидала прибытия рейса авиакомпании Red Wings из израильского Тель-Авива. Некоторые активисты пришли с плакатами вроде «Детоубийцам нет места в Дагестане» и флагами Палестины.
После того как самолет совершил посадку, активисты выбежали на взлетно-посадочную полосу и окружили судно «в поисках евреев». На место прибыла полиция, а затем и спецназ, начались столкновения разъяренной толпы с органами правопорядка.
Минздрав Дагестана сообщил, что из‑за столкновений пострадали 20 человек — как полицейские, так и гражданские лица. Задержаны более 80 участников беспорядков, из них 15 арестованы.