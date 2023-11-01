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В Ингушетии задержали активистов, призывавших к протестам против израильтян в аэропорту Магаса

Виктория Шанина
Сегодня в 10:08

ФСБ задержала нескольких жителей Ингушетии за призывы к беспорядкам в аэропорту Магаса, куда, предположительно, должен был приземлиться рейс из Израиля. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на республиканское управление ведомства.

Один из задержанных рассказал, что про акцию протеста против израильтян он узнал из паблика «Антиевреи» в мессенджере. Уже позже правоохранители рассказали ему, что никакой самолет из Израиля лететь в Магас не собирается.

«Участники [паблика] обсуждали прилет граждан Израиля, настаивали провести митинг в аэропорту Магас. Потом, 31-го числа, меня пригласили сотрудники правоохранительных органов и объяснили, что проводить неразрешенные митинги запрещено. И что жители Израиля в Ингушетию прилетать не собираются, не собираются жить в Ингушетии», — заявил задержанный.

В пресс-службе управления ФСБ по Ингушетии и вовсе сказали, что самолеты из Израиля никогда на летят в республику напрямую. «Аэропорт Магас не принимает международные рейсы, тем более из Израиля. Прибытие граждан Израиля в Республику Ингушетия не планируется», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее в аэропорту Махачкалы собралась толпа местных жителей, которая ожидала прибытия рейса авиакомпании Red Wings из израильского Тель-Авива. Некоторые активисты пришли с плакатами вроде «Детоубийцам нет места в Дагестане» и флагами Палестины.

После того как самолет совершил посадку, активисты выбежали на взлетно-посадочную полосу и окружили судно «в поисках евреев». На место прибыла полиция, а затем и спецназ, начались столкновения разъяренной толпы с органами правопорядка.

Минздрав Дагестана сообщил, что из‑за столкновений пострадали 20 человек — как полицейские, так и гражданские лица. Задержаны более 80 участников беспорядков, из них 15 арестованы.

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