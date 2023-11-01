В Махачкале арестовали 15 участников антиеврейских беспорядков

Число арестованных участников беспорядков в махачкалинском аэропорту выросло до 15, сообщила ТАСС руководительница службы Верхового суда региона Зарема Мамаева.
Карабудахкентский районный суд Дагестана признал 10 человек виновными по части 6.1 статьи 20.2 КоАП (участие в несанкционированном собрании, повлекшем создание помех функционированию транспорта). Восьмерым назначен арест на 8 суток, двоих с учетом состояния здоровья приговорили к 60 часам обязательных работ.
Ранее семеро участников беспорядков были арестованы за мелкое хулиганство на сроки от 3 до 10 суток.
29 октября в аэропорту Махачкалы собралась толпа местных жителей, которая ожидала прибытия рейса авиакомпании Red Wings из израильского Тель-Авива. Некоторые активисты пришли с плакатами вроде «Детоубийцам нет места в Дагестане» и флагами Палестины.
После того как самолет совершил посадку, активисты выбежали на взлетно-посадочную полосу и окружили судно «в поисках евреев». На место прибыла полиция, а затем и спецназ, начались столкновения разъяренной толпы с органами правопорядка.
Минздрав Дагестана сообщил, что из‑за столкновений пострадали 20 человек — как полицейские, так и гражданские лица. По данным источника РБК в МВД, в акции участвовали около 1,2 тыс. человек. Задержаны более 80 участников беспорядков.