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«Они украли наш бизнес»: гендиректор Carlsberg о новых владельцах активов в России

Виктория Шанина
Сегодня в 17:33

Генеральный директор Carlsberg Якоб Ааруп-Андерсен заявил, что владельцы российского бизнеса пивоваренной компании его украли. Слова топ-менеджера цитирует информагентство Reuters.

По словам Аарупа-Андерсена, сейчас у компании нет никаких контактов со своим бизнесом в России. Также Carlsberg отказывается заключать некую сделку с российским правительством.

«Нет никакого способа игнорировать тот факт, что они украли наш бизнес в России, и мы не собираемся помогать им сделать это законным. Мы не будем заключать сделку с российским правительством, которая каким‑то образом оправдает незаконную приватизацию нашего бизнеса», — сказал гендиректор Carlsberg.

До начала российской военной операции у Carlsberg было восемь пивоварен и около 8400 сотрудников в РФ. Однако после компания решила покинуть местный рынок. В июне 2023-го нашелся покупатель на местный бизнес, однако в июле указом Владимира Путина была национализирована доля Carlsberg в пивоваренной компании «Балтика».

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