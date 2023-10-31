«Они украли наш бизнес»: гендиректор Carlsberg о новых владельцах активов в России

«Нет никакого способа игнорировать тот факт, что они украли наш бизнес в России, и мы не собираемся помогать им сделать это законным. Мы не будем заключать сделку с российским правительством, которая каким‑то образом оправдает незаконную приватизацию нашего бизнеса», — сказал гендиректор Carlsberg.