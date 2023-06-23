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Carlsberg продает свой российский бизнес, включая пивоваренную компанию «Балтика»

Виктория Шанина
Сегодня в 19:05

Датская пивоваренная корпорация Carlsberg Group подписала соглашение о продаже своих активов в России. Для завершения сделки осталось лишь дождаться одобрения российских регуляторов, сообщается на сайте компании.

«Подписание соглашения о продаже российского бизнеса является очень важной вехой в очень сложном процессе отделения. Хотя это был обширный процесс, для нас было важно найти наилучшее возможное решение для всех заинтересованных сторон, включая более чем 8000 сотрудников в России. Теперь мы с нетерпением ждем получения необходимых разрешений регулирующих органов», — заявляет гендиректор компании Кеес т’Харт.

В числе российских активов Carlsberg — пивоваренная компания «Балтика». До завершения сделки она «продолжает свою операционную и коммерческую деятельность в текущем режиме, сохраняя все обязательства перед партнерами и социальные гарантии для сотрудников».

Carlsberg Group объявила о прекращении инвестиций в Россию в начале марта прошлого года. В конце марта компания анонсировала продажу российских активов. В феврале 2023-го стало известно, что группа намерена заключить соглашение с покупателем бизнеса в стране к середине года.

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