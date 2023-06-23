Carlsberg продает свой российский бизнес, включая пивоваренную компанию «Балтика»

«Подписание соглашения о продаже российского бизнеса является очень важной вехой в очень сложном процессе отделения. Хотя это был обширный процесс, для нас было важно найти наилучшее возможное решение для всех заинтересованных сторон, включая более чем 8000 сотрудников в России. Теперь мы с нетерпением ждем получения необходимых разрешений регулирующих органов», — заявляет гендиректор компании Кеес т’Харт.