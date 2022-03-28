Carlsberg уходит из России

Датский пивоваренный концерн Carlsberg (производит пиво под брендами Carlsberg, Kronenbourg, Holsten, Tuborg, владеет компанией «Балтика») уходит с российского рынка. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Мы приняли сложное и безотлагательное решение добиваться полного выхода из нашего бизнеса в России, что, как мы думаем, является правильным в нынешних условиях», — указано в заявлении. После того как активы компании в стране будут проданы, Carlsberg не будет представлен на российском рынке.

Компания добавила: «Мы глубоко сожалеем о последствиях этого решения для 8,4 тыс. сотрудников в России». При этом до продажи бизнеса Carlsberg сохранит ограниченный уровень операций, чтобы поддержать сотрудников и их семьи.

Выручка российского подразделения компании в 2021 году составила 6,5 млрд датских крон (около 960 млн долларов по текущему курсу), операционная прибыль — 682 млн крон (около 100 млн долларов).

4 марта Carlsberg остановил новые инвестиции в развитие в России и заморозил экспорт в страну, а 10 марта сообщил, что прекратит выпуск пива под флагманским брендом на российской территории.