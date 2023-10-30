Владимир Путин обвинил Украину в организации антисемитских беспорядков в Дагестане

«Мы помним, с чего начался нынешний виток ближневосточного кризиса — с террористической атаки в отношении мирных граждан Израиля и других стран на территории этого государства. Мы видим и то, что вместо наказания преступников и террористов, к сожалению, стали мстить по принципу коллективной ответственности», — добавил Путин.