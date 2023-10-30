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Владимир Путин обвинил Украину в организации антисемитских беспорядков в Дагестане

Юлия Онодэра
Вчера в 23:47

Президент России Владимир Путин заявил, что антисемитские акции и связанные с ними беспорядки в Дагестане «инспирированы» при участии «агентуры западных спецслужб» с территории Украины. Об этом написало РИА «Новости».

По мнению Путина, власти Украины и «их хозяева за океаном» пытаются таким образом дестабилизировать ситуацию в России. «Для этого применяют самые разные средства, как мы видим, и лучшие провокации, и изощренные технологии психологической и информационной агрессии», — пояснил президент.

Путин призвал правоохранителей защитить «межнациональное и межрелигиозное согласие» в стране, а рядовых граждан — помнить, что бенефициарами мировой нестабильности выступают, по его мнению, элиты США и их сателлиты.

«Им не нужен прочный мир на Святой земле, им нужен постоянный хаос на Ближнем Востоке, поэтому всячески дискредитируют те страны, которые настаивают на немедленном прекращении огня в секторе Газа», — подчеркнул президент.

Он также напомнил, что Россия «из года в год» выступает за создание «суверенного независимого палестинского государства», а реакцию Израиля на теракт со стороны ХАМАС назвал местью «по принципу коллективной ответственности».

«Мы помним, с чего начался нынешний виток ближневосточного кризиса — с террористической атаки в отношении мирных граждан Израиля и других стран на территории этого государства. Мы видим и то, что вместо наказания преступников и террористов, к сожалению, стали мстить по принципу коллективной ответственности», — добавил Путин.

Ранее представители ХАМАС посетили Москву с официальным визитом. В МИД РФ заявили, что обсуждали с делегацией «освобождение иностранных заложников» и «вопросы, связанные с обеспечением эвакуации российских и других иностранных граждан».

Ведомство передало группировке список россиян, которые могут находиться среди заложников в секторе Газа. В ХАМАС пообещали обработать информацию и назвали Россию «ближайшим другом».

ХАМАС напало на Израиль утром 7 октября. Боевики начали массированный ракетный обстрел Израиля и одновременно вторглись в приграничные районы. Они вступили в бой с израильскими военными и взяли в плен десятки человек. Среди погибших оказались не менее 23 россиян.

В ответ израильская армия приступила к массированному обстрелу сектора Газа, а также начала ликвидировать вторгшихся боевиков. 8 октября израильские власти официально объявили, что страна находится в состоянии войны.

Генассамблея ООН призвала 27 октября к немедленному прекращению огня в секторе Газа и Израиле. 120 стран, в том числе Россия, поддержали резолюцию. США, Израиль и еще 12 стран выступили против. ХАМАС поприветствовало принятие резолюции.

29 октября в Махачкале начались антисемитские акции. Десятки людей собрались, чтобы раскритиковать военные действия Израиля в секторе Газа, и выступить против присутствия евреев на территории Дагестана. Акции переросли в беспорядки и столкновения с правоохранителями. 83 участников беспорядков задержали.

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