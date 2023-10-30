Владимир Путин обвинил Украину в организации антисемитских беспорядков в Дагестане

Президент России Владимир Путин заявил, что антисемитские акции и связанные с ними беспорядки в Дагестане «инспирированы» при участии «агентуры западных спецслужб» с территории Украины. Об этом написало РИА «Новости».
По мнению Путина, власти Украины и «их хозяева за океаном» пытаются таким образом дестабилизировать ситуацию в России. «Для этого применяют самые разные средства, как мы видим, и лучшие провокации, и изощренные технологии психологической и информационной агрессии», — пояснил президент.
Путин призвал правоохранителей защитить «межнациональное и межрелигиозное согласие» в стране, а рядовых граждан — помнить, что бенефициарами мировой нестабильности выступают, по его мнению, элиты США и их сателлиты.
«Им не нужен прочный мир на Святой земле, им нужен постоянный хаос на Ближнем Востоке, поэтому всячески дискредитируют те страны, которые настаивают на немедленном прекращении огня в секторе Газа», — подчеркнул президент.
Он также напомнил, что Россия «из года в год» выступает за создание «суверенного независимого палестинского государства», а реакцию Израиля на теракт со стороны ХАМАС назвал местью «по принципу коллективной ответственности».
«Мы помним, с чего начался нынешний виток ближневосточного кризиса — с террористической атаки в отношении мирных граждан Израиля и других стран на территории этого государства. Мы видим и то, что вместо наказания преступников и террористов, к сожалению, стали мстить по принципу коллективной ответственности», — добавил Путин.
Ранее представители ХАМАС посетили Москву с официальным визитом. В МИД РФ заявили, что обсуждали с делегацией «освобождение иностранных заложников» и «вопросы, связанные с обеспечением эвакуации российских и других иностранных граждан».
Ведомство передало группировке список россиян, которые могут находиться среди заложников в секторе Газа. В ХАМАС пообещали обработать информацию и назвали Россию «ближайшим другом».
ХАМАС напало на Израиль утром 7 октября. Боевики начали массированный ракетный обстрел Израиля и одновременно вторглись в приграничные районы. Они вступили в бой с израильскими военными и взяли в плен десятки человек. Среди погибших оказались не менее 23 россиян.
В ответ израильская армия приступила к массированному обстрелу сектора Газа, а также начала ликвидировать вторгшихся боевиков. 8 октября израильские власти официально объявили, что страна находится в состоянии войны.
Генассамблея ООН призвала 27 октября к немедленному прекращению огня в секторе Газа и Израиле. 120 стран, в том числе Россия, поддержали резолюцию. США, Израиль и еще 12 стран выступили против. ХАМАС поприветствовало принятие резолюции.
29 октября в Махачкале начались антисемитские акции. Десятки людей собрались, чтобы раскритиковать военные действия Израиля в секторе Газа, и выступить против присутствия евреев на территории Дагестана. Акции переросли в беспорядки и столкновения с правоохранителями. 83 участников беспорядков задержали.