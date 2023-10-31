Кадыров приказал силовикам Чечни стрелять в лоб участникам массовых беспорядков

Глава Чечни Рамзан Кадыров приказал жестко пресекать возможные массовые беспорядки в республике и стрелять участникам в голову. Такое заявление он сделал на встрече с представителями МВД и Росгвардии после захвата аэропорта в Дагестане в воскресенье. Видео с его словами опубликовано в телеграм-канале Кадырова.
«Если у нас хоть один человек выйдет на несанкционированные беспорядки, задержать и посадить его. Или сделайте три предупредительных выстрела в воздух и после этого, если человек не выполняет требование закона, — четвертый выстрел сделайте в лоб. Больше не выйдут. Это мой приказ», — сказал глава Чечни.
Накануне вечером Кадыров также осудил беспорядки в аэропорту Дагестана и сообщил об «очень оперативном» пресечении «попытки подобной провокации» в Чечне.
«Нельзя идти на поводу у врагов России и расшатывать ситуацию изнутри: нельзя митинговать, громить аэропорты в поисках лиц еврейской национальности и призывать к насилию. Мы должны быть выше всего этого и соблюдать порядок на своей земле. Такие действия неприемлемы в любом случае и будут очень жестко пресекаться», — написал он.
В то же время он подчеркнул: «Израильский режим показал миру свое истинное лицо, устраивая самый настоящий массовый террор в отношении мирных людей».
Вечером 29 октября в аэропорту Махачкалы собралась толпа местных жителей, которая ожидала прибытия рейса из израильского Тель-Авива. Предположительно, протестующие пытались помешать приземлению самолета.
Владимир Путин заявил, что антисемитские акции и связанные с ними беспорядки в Дагестане инспирированы при участии агентуры западных спецслужб с территории Украины. По его мнению, власти Украины и «их хозяева за океаном» пытаются таким образом дестабилизировать ситуацию в России.