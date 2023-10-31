Кадыров приказал силовикам Чечни стрелять в лоб участникам массовых беспорядков

«Если у нас хоть один человек выйдет на несанкционированные беспорядки, задержать и посадить его. Или сделайте три предупредительных выстрела в воздух и после этого, если человек не выполняет требование закона, — четвертый выстрел сделайте в лоб. Больше не выйдут. Это мой приказ», — сказал глава Чечни.