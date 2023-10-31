Лизе Кудроу не удастся взять собаку Мэттью Перри. Питомец не жил вместе с актером

«Альфреду три года. Очень часто он меня сильно злит, но вообще он моя самая любимая картошечка. Он появился в моей жизни во время сильной депрессии и помог мне выкарабкаться. А еще он чертовски милый. Спасибо тебе, Альфредо 💕», — написала она.