Лизе Кудроу не удастся взять собаку Мэттью Перри. Питомец не жил вместе с актером

В понедельник источник сообщил газете Daily Mail, что известная по сериалу «Друзья» актриса Лиза Кудроу намерена забрать себе собаку умершего коллеги Мэттью Перри. Оказалось, собака уже давно не принадлежит артисту, пишет журнал People.
По словам его источника, опекой пуделя по кличке Альфред актер занимался вместе с бывшей девушкой, литературным агентом Молли Гурвиц. Пара начала встречаться в 2018 году и обручилась в ноябре 2020 года, а в июне 2021 года рассталась.
Судя по инстаграму* Гурвиц, Альфред с тех пор живет вместе с ней. Например, в сентябре девушка рассказывала о том, как много пес значит для нее.
«Альфреду три года. Очень часто он меня сильно злит, но вообще он моя самая любимая картошечка. Он появился в моей жизни во время сильной депрессии и помог мне выкарабкаться. А еще он чертовски милый. Спасибо тебе, Альфредо 💕», — написала она.
Бывшая подруга Перри также отметилась длинным постом по поводу его смерти.
«Он был бы рад видеть, что весь мир говорит о его таланте. А он действительно был очень талантлив. В преддверии воссоединения „Друзей“ мы вместе пересматривали сериал», — пишет она. «Блин, я был так хорош!!! Смотри, что я делал???» — вспоминает Гурвиц реакцию.
Девушка делится: «Мы перематывали и рассматривали сцены в деталях. Чувство юмора объединяло нас. Когда он заново открывал свою гениальность, быть рядом с ним было просто чудесно». Хотя Перри обладал несомненным актерским талантом, она отметила, что «очевидно, знала этого человека совсем по-другому».
«Хотя я любила его глубже, чем могла понять, он был сложным и причинил мне невыразимую боль. Никто в моей взрослой жизни не оказал на меня более глубокого влияния, чем Мэттью Лэнгфорд Перри. Я испытываю огромную благодарность за это, за все, чему я научилась благодаря нашим отношениям», — заканчивается ее пост.
Мэттью Перри не стало в минувшую субботу. Актера нашли утонувшим в гидромассажной ванне собственного дома, вероятно, после сердечного приступа. Ему было 54 года.
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