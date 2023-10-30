СМИ: Лиза Кудроу собирается приютить собаку умершего Мэттью Перри

Американская актриса Лиза Кудроу, известная наиболее всего по ситкому «Друзья», намерена забрать себе собаку умершего коллеги Мэттью Перри. Об этом сообщил Daily Mail.
По словам источника издания, никто из звезд «Друзей» не может поверить в реальность смерти Перри. Артисты предполагают, что актер мог скончаться из‑за того, что его лекарства плохо сочетались с приемом горячих ванн.
Кудроу собирается присутствовать на похоронах Перри. Актриса отметила, что поражена внезапной кончиной друга, который наконец пришел к миру с самим собой после многолетней борьбы с зависимостями.
Кудроу подчеркнула, что подумывает о том, чтобы приютить пса Перри по кличке Альфред. Перри завел собаку три года назад. Хотят ли оставить себе Альфреда родственники актера, пока неизвестно.
Мать Перри Сюзанна и его отчим Кит Моррисон прибыли к дому актера в Лос-Анджелесе сразу после новости о его кончине. Туда же вскоре приехал и отец погибшего — 82-летний актер Джон Беннетт Перри.
По предварительной версии, Мэттью Перри утонул в гидромассажной ванне, где его и обнаружил личный помощник. Аутопсия тела актера пока не проводилась. Перри было 54 года.