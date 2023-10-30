Гражданка Германии Шани Лук, похищенная ХАМАС, погибла

«К сожалению, вчера мы получили известие о том, что моей дочери больше нет в живых», — сообщила Рикарда Лук. NTV уточнил, что известия о гибели дочери женщина получила от израильских военных.
Позже в твиттере МИДа Израиля появился следующий пост: «Мы с сожалением сообщаем, что было найдено и опознано тело 23-летней немецко-израильской девушки Шани Лук. Шани, которая была похищена с музыкального фестиваля, подвергнута пыткам и выставлена напоказ в секторе Газа террористами ХАМАС, пережила непостижимые ужасы. Наши мысли и молитвы с друзьями и семьей Шани во время этого невообразимого кошмара».
Ранее Рикарда Лук говорила, что ее дочь находится в больнице сектора Газа с тяжелой травмой головы. Женщина призывала власти Германии сделать все возможное для срочной эвакуации дочери из Газы.
Шани Лук была одной из 3000 человек, которые 6 октября пошли на фестиваль электронной музыки Universo Paralello Israel Edition, проводившийся недалеко от границы с сектором Газа. На следующее утро началось вторжение ХАМАС в приграничные районы Израиля. Боевики проникли и на фестиваль, где массово расстреливали посетителей, а некоторых брали в заложники. От нападения погибли минимум 260 человек.
Шани Лук оказалась одной из заложниц. В сети распространились кадры, на которых она лежит в грузовике раздетая до белья, окруженная боевиками ХАМАС. Из этого ролика не было ясно, жива ли девушка.