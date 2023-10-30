Гражданка Германии Шани Лук, похищенная ХАМАС, погибла

Позже в твиттере МИДа Израиля появился следующий пост: «Мы с сожалением сообщаем, что было найдено и опознано тело 23-летней немецко-израильской девушки Шани Лук. Шани, которая была похищена с музыкального фестиваля, подвергнута пыткам и выставлена напоказ в секторе Газа террористами ХАМАС, пережила непостижимые ужасы. Наши мысли и молитвы с друзьями и семьей Шани во время этого невообразимого кошмара».