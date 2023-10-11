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С девушкой, погибшей на фестивале в Израиле, пришли проститься 10 тыс. человек

Семён Гудошников
Сегодня в 20:23

На похороны бразильянки Бруны Валиано, погибшей при нападении ХАМАС на музыкальный фестиваль в Израиле, пришли 10 тыс. человек. Ее мать опасалась, что на церемонии будет недостаточное количество людей, сообщает израильский канал N12.

Валиано переехала из Бразилии в Израиль 10 лет назад. Она служила инструктором по стрельбе в израильской армии и училась в Тель-Авивском университете. 6 октября она, как и другие 3000 человек, пошла на фестиваль электронной музыки Universo Paralello Israel Edition, проводившийся недалеко от границы с сектором Газа. На следующее утро девушку вместе с как минимум 259 другими посетителями убили вторгшиеся в Израиль боевики ХАМАС.

© Фото из соцсетей Бруны Валиано

У Валиано в Израиле из родственников только мать и сестра. Родные погибшей девушки опасались, что для похорон не наберется достаточного количества людей. В иудаизме для публичного богослужения необходим миньян — квроум из как минимум 10 взрослых мужчин.

Волонтеры, помогавшие близким Бруны, призвали неравнодушных поучаствовать в церемонии. В итоге на похороны пришли более 10 тыс. мужчин и женщин. Погребение проводилось на кладбище Яркон, недалеко от Тель-Авива.

Людей было так много, что к кладбищу выстроилась огромная пробка, а полицейским пришлось перекрывать вход к Якрону для случайных людей. Родственники Бруны были поражены, узнав, сколько человек пришли проститься с девушкой.

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