С девушкой, погибшей на фестивале в Израиле, пришли проститься 10 тыс. человек

Валиано переехала из Бразилии в Израиль 10 лет назад. Она служила инструктором по стрельбе в израильской армии и училась в Тель-Авивском университете. 6 октября она, как и другие 3000 человек, пошла на фестиваль электронной музыки Universo Paralello Israel Edition, проводившийся недалеко от границы с сектором Газа. На следующее утро девушку вместе с как минимум 259 другими посетителями убили вторгшиеся в Израиль боевики ХАМАС.