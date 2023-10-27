Экс-премьер Британии Борис Джонсон решил стать телеведущим

7 июля 2022-го Борис Джонсон заявил, что покидает пост премьера Великобритании и лидера Консервативной партии. Решение связано с секс-скандалом вокруг его протеже и бывшего замглавы британского МИД по делам Европы и США Кристофера Пинчера. 52-летнего политика обвинили в том, что он в нетрезвом состоянии домогался двух мужчин.