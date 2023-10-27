Экс-премьер Британии Борис Джонсон решил стать телеведущим

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, начиная с 2024 года, будет пробовать себя в роли телеведущего. Об этом сообщает телеканал GB News, к команде которого и присоединится экс-политик.
Помимо ведения телепрограмм, Джонсон займется их разработкой и комментированием. В частности, он представит собственную передачу, целью которой станет «продемонстрировать мощь Британии».
«Борис, который присоединится к нам с нового года, сыграет ключевую роль в освещении каналом как всеобщих выборов в Великобритании, так и выборов в США в следующем году», — рассчитывают в GB News.
Сам Джонсон тоже рад надвигающемуся сотрудничеству с GB News. По его словам, это канал с лояльной аудиторией и он сможет высказывать свое откровенное мнение о мировых событиях.
7 июля 2022-го Борис Джонсон заявил, что покидает пост премьера Великобритании и лидера Консервативной партии. Решение связано с секс-скандалом вокруг его протеже и бывшего замглавы британского МИД по делам Европы и США Кристофера Пинчера. 52-летнего политика обвинили в том, что он в нетрезвом состоянии домогался двух мужчин.