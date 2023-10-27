Вышел трейлер «Убийцы» Дэвида Финчера с Майклом Фассбендером в роли наемника

На ютуб-канале Netflix появился полноценный трейлер криминального триллера «Убийца» Дэвида Финчера. Он посвящен наемнику, столкнувшемуся с личностным кризисом, в исполнении Майкла Фассбендера («Бесславные ублюдки», «Пуаро»).
В ролике показаны серые будни бывшего криминального профессионала. Он вынужден ежедневно бороться с бурей эмоций и своими работодателями, которые недовольны киллером после рокового промаха.
Помимо Фассбендера в фильме снялись Арлисс Говард, Тильда Суинтон и Чарлз Парнелл. Релиз «Убийцы» в кинотеатрах состоится 27 октября, а 10 ноября лента стартует на стриминговой платформе Netflix.