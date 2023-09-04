Финчер получил почти семиминутные овации после премьеры «Убийцы» в Венеции

Дэвид Финчер получил овации, которые длились 6 минут и 45 секунд, после премьеры картины «Убийца» в рамках Венецианского кинофестиваля.
Режиссер присутствовал на смотре без основного актерского состава, так как в рамках забастовки они не могут участвовать в подобных мероприятиях. Однако поддержать Финчера пришли коллеги из Netflix и партнеры по съемкам.
«Убийца» основан на серии графических романов французского писателя Алексиса Ноулента (псевдоним Мац) и иллюстратора Люка Жакамона.
Сюжет посвящен киллеру, который был лучшим в своем деле, пока не столкнулся с личностным кризисом. «После рокового промаха убийца начинает сражаться со своими работодателями и с самим собой», — подчеркивается в синопсисе проекта.
В главной роли — Майкл Фассбендер («Бесславные ублюдки», «Пуаро»). Вместе с ним играют Арлисс Говард, Тильда Суинтон и Чарльз Парнелл. Релиз «Убийцы» в кинотеатрах состоится 27 октября, а 10 ноября лента стартует на Netflix. Посмотреть первый тизер можно здесь.