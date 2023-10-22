В магазине кроссовок Никиты Ефремова прошел обыск. Полицейские изъяли 5000 пар обуви

Скандал вокруг товара в бутиках бизнесмена Никиты Ефремова разразился в прошлую субботу и начался с видео блогера AndrewMadeIt, который показал две некачественные пары в магазине, сказал, что их можно было бы купить заметно дешевле у других ретейлеров, и привел несколько негативных отзывов о бутике. Другой блогер, Даня Кашин, также пожаловался на приобретенную за 120 тыс. рублей пару низкого качества.