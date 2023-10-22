В магазине кроссовок Никиты Ефремова прошел обыск. Полицейские изъяли 5000 пар обуви

В магазине кроссовок Никиты Ефремова на Петровке 21 октября прошел обыск, передает «Коммерсант». В аккаунте бренда в инстаграме* второй день появляется сторис о временном закрытии магазинов в Москве и Петербурге на «технические работы».
По данным Baza, в полицию написал заявление некий Владимир Ижмуков, который пришел в московский магазин и не нашел на кроссовках необходимой маркировки. «Известиям» он отметил, что магазин торгует обувью ненадлежащего качества, без соответствующих документов и маркировки «Честный знак».
«Попросили маркировку и лицензионное соглашение от первообладателей „Адидас“ и „Найк“. Нам ни одного документа не предоставили, сказали, что приедет юрист — и он все покажет. Приехал юрист, никаких доков не показал, начал грубить, мол, вы кто такие, я не буду с вами говорить», — передает его Baza.
В итоге в магазин по вызову Ижмукова приехали правоохранители и изъяли 5000 пар обуви.
Сам Никита Ефремов в комментарии телеграм-каналу «Не Моргенштерн» призвал клиентов «внимательно анализировать контент» и пообещал ответить на поступающие обвинения позднее. Сейчас предприниматель находится в США.
Скандал вокруг товара в бутиках бизнесмена Никиты Ефремова разразился в прошлую субботу и начался с видео блогера AndrewMadeIt, который показал две некачественные пары в магазине, сказал, что их можно было бы купить заметно дешевле у других ретейлеров, и привел несколько негативных отзывов о бутике. Другой блогер, Даня Кашин, также пожаловался на приобретенную за 120 тыс. рублей пару низкого качества.
В ответ на обвинения представители бренда Nikita Efremov заявили, что в магазинах «никогда не было и не будет неоригинального товара». Они назвали оригинальное видео «вбросом и попыткой малоизвестного блогера обрести популярность за чужой счет», а также обвинили его автора в размещении рекламной интеграции магазина-конкурента.
Сам создатель сети также подчеркнул, что на его складе «не было, нет и не может быть» поддельной обуви. «Для этого у нас есть куча разных этапов проверки товара на оригинальность», — сказал предприниматель.
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