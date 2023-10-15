Nikita Efremov о скандале с подделками: «В магазине не было и не будет неоригинального товара»

Представители бренда Nikita Efremov прокомментировали обвинения в продаже поддельной обуви популярных брендов телеграм-каналу «Антиглянец». По их словам, в магазине «никогда не было и не будет неоригинального товара».
В заявлении сторона сети называет ролик блогера AndrewMadeIt «вбросом и попыткой малоизвестного блогера обрести популярность за чужой счет». Сотрудники Nikita Efremov также обвинили блогера в размещении рекламной интеграции магазина-конкурента в видео.
«Информация в видео недостоверна, а приводимые аргументы — компиляция нескольких непроверенных отзывов с карт и личных ощущений „разоблачителя“», — говорится в комментарии.
«Весь товар на полках наших магазинов проходит несколько этапов проверки на оригинальность: в момент закупки и при поступлении в сток. Качество продукции обусловлено ее производителями.», — объясняют авторы заявления. Они также пишут, что ценообразование определяется условиями рынка ресейла, который кардинально отличается от ритейл-рынка.
В видео AndrewMadeIt говорил, что бренд рассылает подлинную обувь блогерам и селебрити в обмен на рекламу, а поддельные пары продает со склада. «То, что компания Nikita Efremov продает блогерам другие, более качественные пары, — также фейк», — утверждают представители Nikita Efremov и добавляют, что весь товар заказан у проверенных поставщиков, а обувь для пиара и подарков друзьям бренда отправляется из стока магазинов.
«Просим аудиторию анализировать информацию в сети и не доверять суждениям людей, которые никогда не являлись клиентами нашего магазина или не понимают специфики рынка», — заканчивается пост.
Накануне вечером AndrewMadeIt опубликовал видео под названием «Мне угрожали!», где обвинил сотрудников по безопасности и маркетингу Nikita Efremov в запугивании и «пробиве» личных данных себя и друзей. Он также сказал, что представители сети, в том числе сам Ефремов, угрожали ему уголовным делом о клевете, если он не удалит видео или не вырежет «всё про паль».
Сам бизнесмен, по словам блогера, обещал в обмен на это записать совместный ролик, в котором «подготовившись» мог показать, что подделок нет, и извиниться за плохой сервис. «Но так как у нас всё хреново сейчас, падают продажи, всё остальное, я не успею решить все проблемы. Я не могу не подать на тебя в суд, потому что ты сказал, что у нас паль», — передает содержание звонка Ефремова автор ролика.
«Также отметим, что дальнейшие рассказы блогера об угрозах с нашей стороны либо вырваны из контекста, либо полностью недостоверны», — говорится в комментарии Nikia Efremov.
Поддержавший обвинения в продаже фейков блогер и музыкант Даня Кашин коллеге не поверил. Он обратил внимание на недостаток записей звонков и сообщений в новом видео AndrewMadeIt, а также заметил, что в разговоре с ним PR-менеджер Nikita Efremov подчеркнуто не просила что‑либо удалять или не снимать видео.
Скандал вокруг компании Никиту Ефремова разразился в субботу и начался с видео AndrewMadeIt, который показал две некачественные пары в магазине, показал, что их можно было бы купить заметно дешевле у других ритейлеров и привел несколько негативных отзывов о бутике. Кашин также пожаловался на приобретенную за 120 тыс. рублей пару низкого качества.