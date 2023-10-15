Nikita Efremov о скандале с подделками: «В магазине не было и не будет неоригинального товара»

Сам бизнесмен, по словам блогера, обещал в обмен на это записать совместный ролик, в котором «подготовившись» мог показать, что подделок нет, и извиниться за плохой сервис. «Но так как у нас всё хреново сейчас, падают продажи, всё остальное, я не успею решить все проблемы. Я не могу не подать на тебя в суд, потому что ты сказал, что у нас паль», — передает содержание звонка Ефремова автор ролика.