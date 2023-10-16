Чтобы ответить на вопросы о том, почему в его магазине кроссовки на витрине иногда визуально отличаются от тех, что приносят со склада, Ефремов сходил в ресейл-сторы в США. В магазине CoolCicks он взял в руки две пары Air Jordan — на одной кожа выглядит мятой, на другой гладкой. По его словам, «это естественный процесс». Затем он показал две одинаковые модели кроссовок Nike, на одной из которых кожа пожелтела, а на другой осталась белой. «Это вопрос хранения пары», — говорит бизнесмен.