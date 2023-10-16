Владелец ресейл-магазина лимитированной одежды и обуви Nikita Efremov опубликовал на ютубе ролик-ответ на обвинения в продаже неоригинальных кроссовок.
Он заявил, что в его проекте «не было, нет и не может быть» возможности, чтобы проскочила «паль». «Для этого у нас есть куча разных этапов проверки товара на оригинальность», — сказал предприниматель.
Ефремов оставил в описание видео ссылки на два приложения, в которых можно проверить оригинальность кроссовок. В течение нескольких недель он пообещал выложить видео, в котором покажут процесс отбора товара его компанией.
Бизнесмен подчеркнул, что оригинальность товара и его некачественность, брак — это абсолютно разные вещи. Он признал, что ранее все этапы проверки его фирмой заключались в том, чтобы убедиться, что товар оригинальный, а не проверять его качество.
«Брак — этот тот момент, который, видимо, мы до сих пор не научились качественно отрабатывать. Потому что пара после того, как ее проверили на оригинальность, может разойтись, из нее вылезти нитка», — говорит предприниматель.
Владелец ресейл-магазина пообещал работать над улучшением качества представленных кроссовок Nike и стараться отсекать брак на моменте доставки. «Сейчас не всегда это получается, потому что третий год мы находимся в постоянном росте», — говорит Ефремов.
Он призвал всю его аудиторию и всех известных личностей, с ним знакомых, поддержать его, создать «антикейс отмены».
Чтобы ответить на вопросы о том, почему в его магазине кроссовки на витрине иногда визуально отличаются от тех, что приносят со склада, Ефремов сходил в ресейл-сторы в США. В магазине CoolCicks он взял в руки две пары Air Jordan — на одной кожа выглядит мятой, на другой гладкой. По его словам, «это естественный процесс». Затем он показал две одинаковые модели кроссовок Nike, на одной из которых кожа пожелтела, а на другой осталась белой. «Это вопрос хранения пары», — говорит бизнесмен.
Также он ответил на подозрения, что кроссовки Adidas Yeezy Boost в его магазине «паленые», поскольку на их коробках бирка с китайскими иероглифами. Ефремов заявил, что сходил в американские магазины Flight Club и Solestage и показал кадры с Yeezy Boost оттуда. На коробках, показанных бизнесменом, стоят китайские бирки. Он объяснил это тем, что Yeezy Boost — китайский релиз.
Ефремов заявил, что его фирма будет подавать суд на тех, кто в будущем будет снимать видео о неоригинальных товарах в его магазине. «Это не угроза, это лишь предупреждение, у меня выбора не остается», — заявил он.
«Если кто‑то считает, что мы недобросовестно работаем, то пусть он собирает такую фактуру и приходит к нам в магазин. И я готов общаться вместе в формате дискуссии. Если человек этого делать не готов, я считаю это грязным хайпом», — добавил владелец ресейл-магазина.
Потенциальных хейтеров он призвал дождаться контента с «независимыми людьми и экспертами» о том, как «построена культура перепродажи лимитированной обуви и одежды». По словам предпринимателя, они «увидели огромную яму в их бизнесе на тему всех образовательных вещей».