Джордж Клуни предложил собрать взносы с богатейших актеров, чтобы закончить забастовку

Продолжающуюся уже 98 дней забастовку Гильдии актеров США (SAG-AFTRA) можно решить увлечением взносов со стороны богатейших актеров, считает Джордж Клуни. Своей идеей он поделился с Deadline.
«Многие из самых высокооплачиваемых [актеров] хотят быть причастны [к переговорам SAG-AFTRA и Альянса продюсеров]. Поэтому мы предложили снять ограничения на сумму взносов», — сказал Клуни.
Под «мы» актер имеет в виду также Эмму Стоун и Бена Аффлека, Тайлера Перри и Скарлетт Йоханссон. Все они встретились с руководством SAG-AFTRA, чтобы озвучить свою идею.
На данный момент максимальная сумма взноса в гильдию составляет 1 млн долларов. По подсчетам актеров, без этого ограничения профсоюз сможет получить более 50 млн долларов за год. А в течение следующих трех лет эта сумма увеличится до 150 млн.
«Мы считаем справедливым, что мы будем платить в профсоюз больше. Эти переговоры еще продолжаются, но мы как минимум хотели показать, что объединились для решения общей проблемы», — добавил актер.
Ранее стало известно, что продуктивные переговоры SAG-AFTRA и Альянса продюсеров кино и телевидения (AMPTP) пока невозможны из‑за сильного разрыва между сторонами. Речь идет о сумме в размере 480 млн долларов — именно такая разница между 500 млн долларов, которые ожидают получить актеры, и 20 млн долларов, которые предлагают продюсеры.
Забастовка Гильдии актеров началась 14 июля. Члены профсоюза, а их около 160 тыс., прекратили сниматься в фильмах и сериалах до тех пор, пока не будет подписан «справедливый контракт».