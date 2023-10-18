Гильдия актеров не может договориться с AMPTP из‑за разрыва между их ожиданиями в 480 млн долларов

Забастовка Гильдии актеров США (SAG-AFTRA) все еще продолжается, поскольку разрыв между двумя сторонами «слишком велик», чтобы было возможно проводить какие‑либо продуктивные переговоры. Об этом пишет Variety.
Если быть точнее, речь идет о разрыве в размере 480 млн долларов — именно такая разница между 500 млн долларов, которые ожидают получить актеры, и 20 млн долларов, которые предлагает Альянс продюсеров кино и телевидения (AMPTP).
Это деньги, которые SAG-AFTRA рассчитывает получать в качестве процентов за трансляцию фильмов и сериалов на стриминговых платформах. Но AMPTP такие деньги платить не готов.
Несмотря на то что этот вопрос стал ключевым, есть и другие проблемы, которые мешают продолжению переговоров. В частности, актеры не могут договориться с продюсерами о регулировании использования искусственного интеллекта и повышении минимального гонорара актеров — в этом смысле изначальные требования SAG-AFTRA не изменились.
Забастовка Гильдии актеров началась 14 июля. Члены профсоюза, а их около 160 тыс., прекратили сниматься в фильмах и сериалах до тех пор, пока не будет подписан «справедливый контракт».