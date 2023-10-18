Гильдия актеров не может договориться с AMPTP из‑за разрыва между их ожиданиями в 480 млн долларов

Несмотря на то что этот вопрос стал ключевым, есть и другие проблемы, которые мешают продолжению переговоров. В частности, актеры не могут договориться с продюсерами о регулировании использования искусственного интеллекта и повышении минимального гонорара актеров — в этом смысле изначальные требования SAG-AFTRA не изменились.