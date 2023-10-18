Вторая часть «Дюны» будет длиться более трех часов

Хронометраж последнего на данный момент монтажа фильма Дени Вильнева «Дюна-2» составляет 3 часа и 15 минут. Об этом пишет World of Reel со ссылкой на инсайдеров.
По его данным, Вильнев уже завершил редактуру фильма и на его официальной странице на портале IMDb также указана длительность 3 часа 15 минут. Однако источники World of Reel считают, что финальная версия будет короче на 15–20 минут.
Издание склонно доверять своим собеседникам, поскольку вероятность, что студия Warner Bros. допустит до проката трехчасовую картину, очень мала.
«Дюна-2» выйдет 15 марта 2024 года. Фильм расскажет об объединении Пола Атрейдеса с фременами ради войны с заговорщиками, уничтожившими его семью. К своим ролям вернулись Тимоте Шаламе, Зендая, Ребекка Фергюсон, Хавьер Бардем, Стеллан Скарсгорд, Дейв Баутиста и Джош Бролин. Впервые к франшизе присоединились Флоренс Пью, Леа Сейду, Кристофер Уокен и Остин Батлер.
По мнению Ребекки Фергюсон, сыгравшей роль леди Джессики, вторая часть «Дюны» получилась лучше первой. «Говорю это, не посмотрев сиквел полностью. Основываюсь на том, что я читала, что я видела и в каких сценах я снималась», — поделилась актриса.
Первая «Дюна» вышла в сентябре 2021 года. Она была снята по первой части из цикла научно-фантастических романов Фрэнка Герберта о песчаной планете Арракис и рассказывала о ее жителях и борьбе за невероятно ценный ресурс меланж. Картина собрала более 402 млн долларов в мировом прокате, несмотря на выход в период еще действующих коронавирусных ограничений и одновременный цифровой релиз на платформе HBO Max.