Премьеру второй части «Дюны» перенесли на март 2024 года

Студии Warner Bros. и Legendary Entertainment отложили выход фильма Дени Вильнева «Дюна-2» в прокат. Картина дебютирует 15 марта 2024 года, пишет The Hollywood Reporter.
Изначально сиквел «Дюны» должны были впервые показать на большом экране 3 ноября. Инсайдеры THR заявляют, что студии отказались от этой даты из‑за забастовки американских гильдий актеров и сценаристов.
И хотя все съемки уже, предположительно, завершены, занимающаяся дистрибуцией Warner Bros. опасается, что кассовые сборы будут сильно меньше ожидаемых без рекламной кампании — а для нее нужно участие актеров.
Из‑за переноса второй части «Дюны» пострадал график и других премьер. Так, фэнтези «Годзилла и Конг: Новая империя» выйдет не 15 марта, а 12 апреля 2024-го. А «Властелин Колец: Война рохирримов» дебютирует в кино на восемь месяцев позже планируемого — не 12 апреля, а 13 декабря 2024-го.
По данным THR, пока это самый крупный урон графикам премьер из‑за забастовки. И хотя это опасная тенденция, Warner Bros. все-таки удалось сохранить часть релизов: вовремя выйдут фильмы «Вилли Вонка» (15 декабря 2023-го), «Аквамен и потерянное царство» (20 декабря) и «Цвет лиловый» (25 декабря).
«Дюна-2» расскажет об объединении Пола Атрейдеса с фременами ради войны с заговорщиками, уничтожившими его семью. К своим ролям вернулись Тимоте Шаламе, Зендая, Ребекка Фергюсон, Хавьер Бардем, Стеллан Скарсгорд, Дейв Баутиста и Джош Бролин. Впервые к франшизе присоединились Флоренс Пью, Леа Сейду, Кристофер Уокен и Остин Батлер.
По мнению Ребекки Фергюсон, сыгравшей роль леди Джессики, вторая часть «Дюны» получилась лучше первой. «Говорю это, не посмотрев сиквел полностью. Основываюсь на том, что я читала, что я видела и в каких сценах я снималась», — поделилась актриса.
Первая «Дюна» вышла в сентябре 2021 года. Она была снята по первой части из цикла научно-фантастических романов Фрэнка Герберта о песчаной планете Арракис и рассказывала о ее жителях и борьбе за невероятно ценный ресурс меланж. Картина собрала более 402 млн долларов в мировом прокате, несмотря на выход в период еще действующих коронавирусных ограничений и одновременный цифровой релиз на платформе HBO Max.