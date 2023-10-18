Mash: против создателя Масяни завели уголовное дело из‑за мультфильма с призывом сдаться в плен ВСУ

Начиная с марта 2022 года, на ютуб-канале Куваева стали появляться ролики, посвященные российской военной операции на Украине. В интервью Юрию Дудю* он говорил, что «художник может делать что ему угодно», ведь он занимается творчеством, а если к нему придут со списком того, «что нельзя рисовать», то он перестанет рисовать вовсе.