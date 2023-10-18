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Mash: против создателя Масяни завели уголовное дело из‑за мультфильма с призывом сдаться в плен ВСУ

Виктория Шанина
Сегодня в 14:28

В отношении мультипликатора Олега Куваева, известного как создатель мультсериала про Масяню, возбудили уголовное дело по статье о публичных призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства. Об этом сообщает телеграм-канал «Mash на Мойке».

По данным телеграм-канала, поводом для возбуждения дела стал ролик Куваева на его ютуб-канале Masyanya Kuvaeva, в котором Масяня призывает российских солдат сдаваться в плен через сайт, созданный при поддержке ВСУ.

По статье 280.4 УК Олегу Куваеву может грозить до шести лет тюрьмы. Сам он сейчас находится в Израиле.

Начиная с марта 2022 года, на ютуб-канале Куваева стали появляться ролики, посвященные российской военной операции на Украине. В интервью Юрию Дудю* он говорил, что «художник может делать что ему угодно», ведь он занимается творчеством, а если к нему придут со списком того, «что нельзя рисовать», то он перестанет рисовать вовсе.

В марте Роскомнадзор заблокировал сайт Куваева Mult.ru по требованию Генпрокуратуры России в соответствии с регламентом блокировки сайтов, содержащих призывы к массовым беспорядкам, экстремизму, участию в незаконных массовых акциях.

* Внесен в список иноагентов.

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Олег Куваев
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