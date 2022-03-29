Роскомнадзор заблокировал сайт создателя «Масяни» Олега Куваева Mult.ru. Об этом сообщает ТАСС.

Доступ ограничен по требованию Генпрокуратуры России в соответствии с регламентом блокировки сайтов, содержащих призывы к массовым беспорядкам, экстремизму, участию в незаконных массовых акциях.

Вчера, 28 марта, Куваев рассказал, что получил от РКН уведомление о блокировке сайта. В ведомстве заявили, что не блокировали ресурс.

Регулятор по требованию Генпрокуратуры отправил администратору сайта запрос об удалении эпизода с «недостоверной информацией о спецоперации, которая дискредитирует российских военных», иначе доступ к нему ограничат. Когда владелец разблокировал сайт, он вернул видео на главную страницу и создал зеркало портала, заявили в РКН.

22 марта вышла серия «Масяни», посвященная «военной операции» России на территории Украины.