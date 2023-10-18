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«Сказку» Сокурова опубликуют в сети с озвучкой режиссера

Максим Саблин
Сегодня в 12:26

Режиссер Арсений Гончуков заявил, что «Сказку» Александра Сокурова опубликуют в сети. Об этом ему рассказал продюсер фильма.

Гончуков отреагировал на слив копии. Накануне ссылку на нее опубликовал журналист Алексей Венедиктов*, но вскоре удалил, так запись попала на пиратские сайты.

«Друзья! Сейчас мне на телефон был необычный звонок — позвонил продюсер Александра Сокурова. <…> Он обещал, что буквально через неделю фильм появится в сети. В нем будет озвучка самого Мастера. Мне ее пришлют. И я эту ссылку обязательно выложу», — говорится в посте в фейсбуке** Гончукова.

По словам кинематографиста, продюсер также призвал поклонников Сокурова не смотреть слитую копию и дождаться публикации. «Продюсер очень попросил вас пока не смотреть ни эту копию, ни — тем более — ту ужасную жуткую подлость, которую сделали из фильма, насовав туда рекламу казино! Этот фильм нельзя смотреть с убогим испорченным изображением!» — пишет Гончуков.

В субботу стало известно, что Министерство культуры не выдало «Сказке» прокатное удостоверение. За день до этого ее показ отменили на фестивале «Каро.Арт» в Москве, хотя к тому моменту были полностью распроданы 1200 билетов.

По сюжету «Сказки» в загробном мире встречаются Сталин, Черчилль, Гитлер, Муссолини и Наполеон, и каждый из них говорит на своем языке: грузинском, английском, немецком, итальянском и французском. Создатели фильма воспроизвели их образы на основе кинохроники с использованием технических средств анимации.

* Алексей Венедиктов внесен в список иностранных агентов.

** Facebook принадлежит Meta Platforms Inc., компания признана экстремистской организацией, ее деятельность запрещена.

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Александр СокуровАрсений ГончуковАлексей Венедиктов
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