«Сказку» Сокурова опубликуют в сети с озвучкой режиссера

«Друзья! Сейчас мне на телефон был необычный звонок — позвонил продюсер Александра Сокурова. <…> Он обещал, что буквально через неделю фильм появится в сети. В нем будет озвучка самого Мастера. Мне ее пришлют. И я эту ссылку обязательно выложу», — говорится в посте в фейсбуке** Гончукова.