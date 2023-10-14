Минкульт не пустит в прокат картину Сокурова «Сказка» про встречу Гитлера и Сталина в чистилище

Министерство культуры не выдало прокатное удостоверение фильму Александра Сокурова «Сказка», сообщил режиссер в своем телеграм-канале.
«Как и ожидалось, из Министерства культуры поступила бумага об отказе выдать прокатное удостоверение фильму „Сказка“ Александра Сокурова», — говорится в его посте.
«Это очередной этап цензуры после вчерашней отмены показа картины на международном кинофестивале, где закон разрешает демонстрацию кинопроизведений без „прокатки“», — комментирует решение ведомства Сокуров.
Ксения Собчак опубликовала копию ответа директора департамента кинематографии Дмитрия Давиденко, который получил Фонд Сокурова. В нем не называется причина вынесения решения.
Журналистка пишет, что уже видела картину постановщика на закрытом показе. «Сказать, что я была потрясена, — ничего не сказать. Большое произведение, гораздо глубже и больше, чем „повесточка“. Но фильм все равно запретили», — говорит она.
«Видимо, показывать Сталина и Гитлера кровожадными убийцами уже тоже запрещено. Запретили они, а стыдно почему‑то перед Сокуровым мне», — огорчается Собчак.
Накануне показ «Сказки» был отменен на международном фестивале «Каро.Арт» в Москве. В разговоре с журналистами «Газеты.ru» постановщик уже ждал запрета на показ.
«Я слышал, что фестиваль вне всяких конкретизаций просто снял фильм с показа. Вы догадаетесь сами, что никакой фестиваль после продажи 1200 билетов, полный зал продан, не мог взять и просто так отменить просмотр. Конечно, это распоряжение Министерства культуры или специальных органов», — сказал Сокуров.
«Это возмутительно на самом деле. Это художественное произведение. Цензура по законам Российской Федерации, по конституции запрещена. И ни у кого нет права ограничивать доступ художественного произведения или предъявления художественного произведения своему национальному зрителю. Потому что фильм по всему миру уже прошел и идет», — заключил он.
По сюжету «Сказки», в загробном мире встречаются Сталин, Черчилль, Гитлер, Муссолини и Наполеон, и каждый из них говорит на своем языке: грузинском, английском, немецком, итальянском и французском. Создатели фильма воспроизвели их образы на основе кинохроники с использованием технических средств анимации.