Минкульт не пустит в прокат картину Сокурова «Сказка» про встречу Гитлера и Сталина в чистилище

«Это возмутительно на самом деле. Это художественное произведение. Цензура по законам Российской Федерации, по конституции запрещена. И ни у кого нет права ограничивать доступ художественного произведения или предъявления художественного произведения своему национальному зрителю. Потому что фильм по всему миру уже прошел и идет», — заключил он.