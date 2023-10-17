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РКН заблокировал личный сайт писательницы Линор Горалик*

Дарья Мельникова
Сегодня в 10:08

В России заблокировали личный сайт писательницы Линор Горалик*. Об этом она сама рассказала в своих соцсетях.

На нем писательница публиковала свои стихи, прозу, арт, детские книги, интервью, статьи по теории моды и истории о Зайце ПЦ.

Решение о блокировке принял «неизвестный орган» 9 августа. По данным «Роскомсвободы»*, под ним имеется в виду Генпрокуратура. Причина блокировки не уточняется.

В июле 2022 года РКН заблокировал сайт издания писательницы Russian Oppositional Arts Review (ROAR). Поводом стала статья 15.3 «Об информации», которая касается в том числе материалов, распространяющих недостоверную общественно значимую информацию.

18 августа 2023 года Горалик внесли в реестр иноагентов «за распространение недостоверной информации о решениях властей, пропаганду ЛГБТ-отношений и участие в сборе средств в поддержку Украины».

* Линор Горалик и «Роскомсвобода» признаны Минюстом иноагентами.

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Линор Горалик
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