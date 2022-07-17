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РКН заблокировал сайт «Вестника русскоязычной культуры»

Дарья Мельникова
Сегодня в 16:13

Роскомнадзор по решению Генпрокуратуры заблокировал сайт издания Russian Oppositional Arts Review (ROAR) писательницы Линор Горалик. Об этом сообщает «Коммерсант».

В телеграм-канале ROAR сказано, что ведомство потребовало заблокировать сайт, так как он содержал «недостоверную информацию о военной операции, ее форме, способах ведения боевых действий, а также информацию об атаках на объекты гражданской инфраструктуры, многочисленных жертвах среди мирных жителей Украины, потерях среди российских военнослужащих, а также информацию о всеобщей мобилизации».

Согласно Роскомнадзору, доступ к сайту был ограничен 15 июля. Поводом стала статья 15.3 «Об информации», которая касается в том числе материалов, распространяющих недостоверную общественно значимую информацию.

Издание ROAR выходило раз в два месяца. Оно собирало литературные и художественные высказывания о военных действиях на территории Украины. В проекте принимали участие такие авторы, как Лев Рубинштейн, Алексей Цветков, Мария Степанова, Анна Старобинец, Борис Филановский и Александр Маноцков.

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