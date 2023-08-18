Минюст признал иноагентами Линор Горалик, Андрея Пионтковского и еще пятерых человек

Министерство юстиции России пополнило перечень иностранных агентов. В него вошли семь человек, в том числе писательница Линор Горалик и публицист Андрей Пионтковский.
Иноагентами также признали зампредседателя Конгресса ойрат-калмыцкого народа Владимира Довданова, экономиста Андрея Илларионова, правозащитника Сергея Кривенко и писательницу Татьяну Сотникову.
Кроме того, в реестр попала якутская антивоенная активистка Саргылана Кондакова. Она и все остальные перечисленные, кроме Илларионова, получили статус иноагентов за выступление против военной операции на территории Украины.
Илларионов, как указали в Минюсте, участвовал в распространении материалов иноагентов и недостоверной информации о принимаемых властями России решениях. Также он «участвовал в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ».
Горалик внесли в реестр также за распространение недостоверной информации о решениях властей, пропаганду ЛГБТ-отношений и участие в сборе средств в поддержку Украины.
Довданов и Кондакова, по словам ведомства, участвовали в создании информационных материалов иноагентов, призывали к «действиям, результаты которых могут привести к нарушению территориальной целостности России», и распространяли недостоверные данные о политике российских властей.
Кривенко «является директором включенной в реестр иностранных агентов организации» — общества «Мемориал». Он также участвовал в создании материалов иноагентов и иностранных СМИ.
Пионтковский и Сотникова распространяли недостоверную информацию о решениях властей и участвовали в распространении (а Пионтковский — и создании) материалов иноагентов.