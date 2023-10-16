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Minecraft стал первой игрой в истории, чьи продажи превысили 300 млн копий

Рустам Абдуллин
Сегодня в 12:59

Тираж Minecraft на всех платформах превысил 300 млн копий, сообщила студия-разработчик Mojang на тематическом мероприятии Minecraft Live. Это по-прежнему самая продаваемая в мире видеоигра.

Последний раз о своих продажах студия рассказывала в 2021 году: тогда количество проданных копий составляло 238 млн. За последние два с половиной года пользователи приобрели больше 60 миллионов копий. Следом за Minecraft идет GTA V со 185 млн копий.

Mojang пообещала сюрпризы на 15-летие игры, которое наступит в мае 2024-го. Студия собирается отмечать юбилей игры весь год.

Недавно играть в Minecraft научилась карликовая шимпанзе. Бонобо по имени Канзи начал осваивать игру, когда участвовал в другом эксперименте — по обучению обезьян языку, понятному людям.

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