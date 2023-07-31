Шимпанзе научили играть в Minecraft

Постепенно Канзи научился перемещаться по игре, разбивать блоки и путешествовать по пещерам. В качестве финального испытания его персонажа поместили в пещеру, из которой нужно было выбраться. Для этого ему пришлось использовать все навыки, полученные в процессе обучения. У бонобо иногда возникали проблемы с застреванием в углах, но с небольшой помощью ChrisDaCow у него все получилось.