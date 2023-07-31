Шимпанзе научили играть в Minecraft

Ютубер ChrisDaCow научил бонобо (или карликовое шимпанзе) по имени Канзи играть в Minecraft. О процессе обучения он рассказал в ролике на своем канале.
По словам блогера, Канзи начал осваивать Minecraft, когда участвовал в другом эксперименте — по обучению обезьян языку, понятному людям. Исследователи представили ютуберу Канзи как гения среди шимпанзе. Его интеллектуальные способности такие же, как у ребенка в возрасте от двух до трех лет.
Канзи учился играть в Minecraft на устройстве с сенсорным дисплеем. Ему достаточно было коснуться экрана, чтобы переместить персонажа. Отдельно на дисплее были кнопки, чтобы воспользоваться киркой или установить блок земли. В процессе бонобо поощряли его любимым лакомством — арахисом.
Постепенно Канзи научился перемещаться по игре, разбивать блоки и путешествовать по пещерам. В качестве финального испытания его персонажа поместили в пещеру, из которой нужно было выбраться. Для этого ему пришлось использовать все навыки, полученные в процессе обучения. У бонобо иногда возникали проблемы с застреванием в углах, но с небольшой помощью ChrisDaCow у него все получилось.
Блогер провел эксперимент вместе с Ape Initiative — заповедником и начуно-исследовательским центром, который занимается сохранением и изучением обезьян. При помощи проекта ChrisDaCow хотел привлечь внимание к вымиранию бонобо.