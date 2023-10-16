«Я играю в баскетбол»: Дрейк опубликовал первый трек и клип своего 6-летнего сына Адониса

Дрейк опубликовал дебютный трек своего 6-летнего сына Адониса Грэма под названием «My Man Freestyle». Рэпер также показал клип, в котором мальчик возглавляет молодую баскетбольную команду и выступает с ободряющей речью: «Мы просто должны больше работать».
Песню спродюсировал Lil E$$o. «My Man Freestyle» представляет собой расширенную версию куплета Адониса в треке «Daylight», который вошел в последний студийный альбом Дрейка «For All the Dogs».
«I was playing on my iPad and I broke my iPad./I am going to my house, see my dad,/I am saying hi to my dad and I have to go change./I’m playing basketball („Я играл на своем iPad и сломал его./Я иду к себе домой, чтобы увидеться с папой,/Я поздороваюсь с папой и пойду переодеваться./Я играю в баскетбол“. — Прим. ред.)», — читает в одном из куплетов подрастающий рэпер.
Ранее Адонис нарисовал обложку к «For All the Dogs». На ней изображено белое существо, похожее на собаку, с красными светящимися глазами.
Релиз последнего альбома Дрейка состоялся 6 октября. В его записи приняли участие Teezo Touchdown, 21 Savage, J.Cole, Yeat, SZA, PartyNextDoor, Chief Keef, Бэд Банни, Sexyy Red и Lil Yachty.