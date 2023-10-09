Pet Shop Boys и Rye Rye обвинили Дрейка в семплировании их треков без разрешения

Поп-дуэт Pet Shop Boys и рэперша Rye Rye обвинили Дрейка, что он засемплировал их треки в своем последнем альбоме «For All the Dogs» без разрешения.
В своих соцсетях Pet Shop Boys заявили, что канадский рэпер «не отдал должное» за использование припева из «West End Girls» в треке «All the Parties». «Нет указаний авторства, разрешение не запрошено», — подчеркивают музыканты.
Rye Rye написала в сети, что Дрейк использовал ее вокал из «Shake It to the Ground» в песне «Calling for You» с 21 Savage на фите.
«Серьезно, снова мой вокал? Без разрешения? Я очень хочу польститься, но чувствую, что это троллинг. Когда один из моих любимых артистов делает это, я не знаю, что чувствовать. Но спасибо, что напомнил мне, что мой вокал 15-летней давности все еще легендарен», — написала она.
Это уже не первый случай, когда Дрейк попадает в скандал из‑за того, что не спрашивает разрешения у других артистов. Так, недавно Халле Берри раскритиковала рэпера за использование фотографии с ней на обложке его нового сингла «Slime You Out» без согласования.
«Это не круто, я была о нем лучшего мнения! Когда люди, которыми вы восхищаетесь, вас разочаровывают, вам нужно переступить это и двигаться дальше», — написала в своих соцсетях актриса.