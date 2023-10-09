Pet Shop Boys и Rye Rye обвинили Дрейка в семплировании их треков без разрешения

«Серьезно, снова мой вокал? Без разрешения? Я очень хочу польститься, но чувствую, что это троллинг. Когда один из моих любимых артистов делает это, я не знаю, что чувствовать. Но спасибо, что напомнил мне, что мой вокал 15-летней давности все еще легендарен», — написала она.