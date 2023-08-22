Реклама
Новости

Дрейк показал обложку альбома «For All the Dogs». Ее нарисовал 5-летний сын рэпера

Дарья Мельникова
Сегодня в 14:13

Дрейк показал в своих соцсетях обложку к грядущему альбому «For All the Dogs». Ее нарисовал 5-летний сын рэпера Адонис.

Ребенок представил свою интерпретацию названия пластинки, изобразив белое существо, похожее на собаку, с красными светящимися глазами. СМИ пишут, что выход обложки означает скорый релиз альбома, который, по слухам, будет представлен уже 25 августа.

© Изображение: @champagnepapi

Ранее рэпер во время выступления в Сан-Франциско одной рукой в воздухе поймал летящую в него книгу. «Тебе повезло, что я быстрый. Мне пришлось бы надрать тебе задницу, если бы это ударило меня по лицу», — сказал Дрейк.

Этой книгой оказался сборник стихов Дрейка «Titles Ruin Everything: A Stream of Consciousness», который он написал совместно с Кензой Самир. Сам рэпер указан в авторах под своим паспортным именем Обри Грэм (полное имя рэпера Обри Дрейк Грэм).

Дрейк объявил о работе над «For All the Dogs» 26 июня. Анонс он спрятал в газетной рекламе в рамках продвижения книги. Он опубликовал QR-код, который ведет на сайт с объявлением: «Я сделал альбом для книги. Они говорят, что скучают по старому Дрейку; девочка, не соблазняй меня».

расскажите друзьям
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»