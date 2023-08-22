Дрейк показал обложку альбома «For All the Dogs». Ее нарисовал 5-летний сын рэпера

Дрейк показал в своих соцсетях обложку к грядущему альбому «For All the Dogs». Ее нарисовал 5-летний сын рэпера Адонис.
Ребенок представил свою интерпретацию названия пластинки, изобразив белое существо, похожее на собаку, с красными светящимися глазами. СМИ пишут, что выход обложки означает скорый релиз альбома, который, по слухам, будет представлен уже 25 августа.
Ранее рэпер во время выступления в Сан-Франциско одной рукой в воздухе поймал летящую в него книгу. «Тебе повезло, что я быстрый. Мне пришлось бы надрать тебе задницу, если бы это ударило меня по лицу», — сказал Дрейк.
Этой книгой оказался сборник стихов Дрейка «Titles Ruin Everything: A Stream of Consciousness», который он написал совместно с Кензой Самир. Сам рэпер указан в авторах под своим паспортным именем Обри Грэм (полное имя рэпера Обри Дрейк Грэм).
Дрейк объявил о работе над «For All the Dogs» 26 июня. Анонс он спрятал в газетной рекламе в рамках продвижения книги. Он опубликовал QR-код, который ведет на сайт с объявлением: «Я сделал альбом для книги. Они говорят, что скучают по старому Дрейку; девочка, не соблазняй меня».