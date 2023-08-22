Дрейк показал обложку альбома «For All the Dogs». Ее нарисовал 5-летний сын рэпера

Ранее рэпер во время выступления в Сан-Франциско одной рукой в воздухе поймал летящую в него книгу. «Тебе повезло, что я быстрый. Мне пришлось бы надрать тебе задницу, если бы это ударило меня по лицу», — сказал Дрейк.