Стало известно, кто заменил Джастина Ройланда в новом сезоне «Рика и Морти»

Вот как описывается седьмой сезон: «Рик и Морти вернулись и звучат как никогда похоже на самих себя! Это седьмой сезон, и возможности его бесконечны. Что случилось с Джерри? Злая Саммер?! И вернутся ли они когда‑нибудь в старшую школу?! Может быть, и нет! Но давайте узнаем! Возможно, мочи будет меньше, чем в прошлом сезоне».