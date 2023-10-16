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Стало известно, кто заменил Джастина Ройланда в новом сезоне «Рика и Морти»

Дарья Мельникова
Сегодня в 09:07

В сети состоялась премьера продолжения сериала «Рик и Морти», благодаря чему стали известны имена исполнителей главной роли. Об этом сообщает Deadline.

Рика Санчеса теперь озвучивает Иэн Кардони («Завершить историю»), а Морти Смита — Гарри Белден («Медики Чикаго»). Ранее персонажи разговаривали голосом одного из создателей шоу — Джастина Ройланда.

На счету Кардони и Белдена нет крупных работ в кино и на телевидении. «Им кажется, что они только что выиграли в лотерею. Они просто подарили этому сериалу еще 30 лет. У нас появились молодые ребята, которые с таким нетерпением ждут каждого эпизода», — сказал шоураннер Скотт Мардер.

Седьмой сезон «Рика и Морти» стал первым сезоном на канале Adult Swim, который вышел без участия Ройланда. Деловые отношения автора шоу с Warner Bros. Discovery прекратились после обвинений в домашнем насилии, которые в настоящее время сняты за недостаточностью доказательств.

Шоу «Рик и Морти» выросло из короткометражного мультфильма 2006 года «Настоящие анимированные приключения Дока и Марти», в котором рассказывается о приключениях главных героев фильмов «Назад в будущее» Эмметта Брауна и Марти МакФлая.

Вот как описывается седьмой сезон: «Рик и Морти вернулись и звучат как никогда похоже на самих себя! Это седьмой сезон, и возможности его бесконечны. Что случилось с Джерри? Злая Саммер?! И вернутся ли они когда‑нибудь в старшую школу?! Может быть, и нет! Но давайте узнаем! Возможно, мочи будет меньше, чем в прошлом сезоне».

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Джастин РойландСкотт Мардер
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