Стало известно, кто заменил Джастина Ройланда в новом сезоне «Рика и Морти»

В сети состоялась премьера продолжения сериала «Рик и Морти», благодаря чему стали известны имена исполнителей главной роли. Об этом сообщает Deadline.
Рика Санчеса теперь озвучивает Иэн Кардони («Завершить историю»), а Морти Смита — Гарри Белден («Медики Чикаго»). Ранее персонажи разговаривали голосом одного из создателей шоу — Джастина Ройланда.
На счету Кардони и Белдена нет крупных работ в кино и на телевидении. «Им кажется, что они только что выиграли в лотерею. Они просто подарили этому сериалу еще 30 лет. У нас появились молодые ребята, которые с таким нетерпением ждут каждого эпизода», — сказал шоураннер Скотт Мардер.
Шоу «Рик и Морти» выросло из короткометражного мультфильма 2006 года «Настоящие анимированные приключения Дока и Марти», в котором рассказывается о приключениях главных героев фильмов «Назад в будущее» Эмметта Брауна и Марти МакФлая.
Вот как описывается седьмой сезон: «Рик и Морти вернулись и звучат как никогда похоже на самих себя! Это седьмой сезон, и возможности его бесконечны. Что случилось с Джерри? Злая Саммер?! И вернутся ли они когда‑нибудь в старшую школу?! Может быть, и нет! Но давайте узнаем! Возможно, мочи будет меньше, чем в прошлом сезоне».