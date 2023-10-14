Галь Гадот, Марк Хэмилл и другие голливудские звезды подписали письмо в поддержку Израиля

«Под прикрытием тысяч ракет, выпущенных без разбора по мирному населению, ХАМАС убивал и похищал ни в чем не повинных мужчин, женщин и детей. Они похищали и убивали младенцев и стариков. Они насиловали женщин и уродовали их тела.

Они выставляли свои тела на улицах и в социальных сетях, а также трусливо напали на музыкальный фестиваль Supernova, принеся смерть и разрушение на мероприятие, посвященное дружбе и любви.

Это терроризм. Это зло. Действиям ХАМАСа нет оправдания и рационализации. Это варварские акты терроризма, которые должны быть осуждены всеми. Это террористическая организация, лидеры которой призывают убивать евреев повсюду».

Открытое письмо Creative Community For Peace