Галь Гадот, Марк Хэмилл и другие голливудские звезды подписали письмо в поддержку Израиля

Среди них — Галь Гадот, Крис Пайн, Марк Хэмилл, Джейми Ли Кертис, Джерри Сайнфелд, Эми Шумер, Мейим Бьялик, Белла Торн, Майкл Дуглас и другие.
В письме организация «призывает друзей и коллег из индустрии развлечений решительно выступить против ХАМАС и сделать все возможное, чтобы призвать террористическую организацию вернуть невинных заложников их семьям».
Израильтянка Гадот в сопроводительном заявлении сказала: «Мое сердце болит о потерянных жизнях и разрушенных семьях. Я молюсь за всех, кто пострадал от терроризма и жестокости ХАМАС. И я надеюсь, что мир не ослабит своей поддержки израильского народа».
В письме указывается, что, помимо граждан Израиля, погибли или пропали без вести граждане США, Великобритании, Канады, Франции, Таиланда, Непала, России, Украины, Камбоджи, Германии, Филиппин, Чили, Бразилии, Италии, Шри Ланки, Танзании и Ирландии.
Они выставляли свои тела на улицах и в социальных сетях, а также трусливо напали на музыкальный фестиваль Supernova, принеся смерть и разрушение на мероприятие, посвященное дружбе и любви.
Это терроризм. Это зло. Действиям ХАМАСа нет оправдания и рационализации. Это варварские акты терроризма, которые должны быть осуждены всеми. Это террористическая организация, лидеры которой призывают убивать евреев повсюду».
7 октября ХАМАС напало на Израиль. Боевики начали массированный ракетный обстрел Израиля и одновременно вторглись в приграничные районы.
В ответ израильская армия приступила к массированному обстрелу сектора Газа и Ливана, а также начала ликвидировать вторгшихся боевиков. 8 октября израильские власти официально объявили, что страна находится в состоянии войны.
По последним данным, в Израиле в результате атак ХАМАС погибли более 1300 человек, несколько тысяч получили ранения. В результате израильских ударов по сектору Газа погибли более 2200 человек, несколько тысяч были ранены.