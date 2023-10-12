«Вот так Бибера вновь возненавидел весь мир»: Джастин Бибер поддержал Израиль фотографией руин Газы

Джастин Бибер сделал пост в поддержку Израиля с фотографией разрушенного здания в Газе. В сети артиста раскритиковали за невежество и безразличие к теме.
В среду в сторис инстаграма* канадского певца появился репост фотографии из аккаунта @churchrome. «Молимся за Израиль», — написано на изображении поверх фотографии с руинами разрушенного здания.
Спустя какое‑то время он удалил оригинальную публикацию и просто написал тот же текст с эмодзи разбитого сердца на пустом фоне.
В посте чуть ранее канадец написал: «Очень переживаю за моих израильских и палестинских друзей. Я уверен, что мы можем инстинктивно и с первого взгляда отличать зло. Мне кажется неверным выставлять злодеями всех палестинцев или всех израильтян. Не хочу выбирать стороны, но хочу поддержать все семьи, которые так жестоко отняли у нас».
Как отмечает журналист The Washington Post Эван Хилл, изображение было сделано не в Израиле, а в секторе Газа в 2021 году фотографом Халилом Хамра для Associated Press. На нем можно увидеть завалы упавшего многоэтажного здания Аль-Шорук на шоссе Омар Аль-Мухтар после авиабомбардировки силами ЦАХАЛ. Журналисту даже удалось найти башню на Google Earth.
В сети Бибера раскритиковали за невежественный пост. Многих возмутило, что музыкант увидел страшное фото, предложил побеспокоиться за пострадавших израильтян, а затем удалил его, узнав, что на самом деле на нем палестинцы.
Некоторые также вспомнили аналогичный казус актрисы Джейми Ли Кертис, которая опубликовала снимок убитых палестинских детей и выдала их за израильских, и сделали неутешительный вывод о культуре высказываний от звезд.
В похожую ситуацию недавно попала Кайли Дженнер. Модель запостила сторис в поддержку Израиля, а затем удалила ее из‑за прибежавших в комментарии палестинцев.
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