«Вот так Бибера вновь возненавидел весь мир»: Джастин Бибер поддержал Израиль фотографией руин Газы

В посте чуть ранее канадец написал: «Очень переживаю за моих израильских и палестинских друзей. Я уверен, что мы можем инстинктивно и с первого взгляда отличать зло. Мне кажется неверным выставлять злодеями всех палестинцев или всех израильтян. Не хочу выбирать стороны, но хочу поддержать все семьи, которые так жестоко отняли у нас».