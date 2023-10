«Вот так Бибера вновь возненавидел весь мир»: Джастин Бибер поддержал Израиль фотографией руин Газы

Как отмечает журналист The Washington Post Эван Хилл, изображение было сделано не в Израиле, а в секторе Газа в 2021 году фотографом Халилом Хамра для Associated Press. На нем можно увидеть завалы упавшего многоэтажного здания Аль-Шорук на шоссе Омар Аль-Мухтар после авиабомбардировки силами ЦАХАЛ. Журналисту даже удалось найти башню на Google Earth.