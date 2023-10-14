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Вице-спикер Госдумы Кузнецова считает, что россиянки должны рожать в 19–20 лет

Максим Саблин
Сегодня в 14:56

Россиянки должны рожать первых детей в 20 лет, считает заместитель председателя Госдумы РФ Анна Кузнецова. Ее слова приводит «Дума ТВ».

«Большая крепкая семья начинается, безусловно, с молодой семьи. Это доказывают статистические данные, что первые дети у нас должны родиться, когда маме примерно 19–20 лет», — заявила Анна Кузнецова на расширенном заседании комитетов Госдумы по контролю, вопросам семьи, труду и соцполитике.

По ее словам, это позволит большему числу семей иметь трех, четырех и более детей. «Как раз тот образ будущего, о котором говорил президент», — добавила вице-спикер.

Неделю назад Анна Кузнецова обвинила продуктовую компанию Coca-Cola в участии в торговле украинскими детьми. По ее словам, документы об этом были найдены в детском доме в городе Святогорск Донецкой области, правда, бумаги не были продемонстрированы.

4 октября Минздрав ужесточил оборот препаратов для прерывания беременности. Теперь мизопростол и мифепристон включены в перечень предметно-количественного учета, это значит, что фармацевтические компании должны регистрировать все операции, связанные с их обращением.

По данным ВОЗ, медикаментозный аборт — это самый безопасный вид аборта. Для него используются препараты антигестагенов, самый популярный из которых мифепристон. Его применяют в связке с мизопростолом под наблюдением врачей.

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ГосдумаCoca-ColaВОЗ
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Анна Кузнецова
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