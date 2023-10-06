Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова заявила, что американская продуктовая компания Coca-Cola участвует в торговле украинскими детьми. Слова бывшей уполномоченной по правам детей на пресс-конференции, посвященной проблемам нарушения прав детей на Украине, прозвучали в эфире телеканала «Звезда».
«Наши бойцы, освобождая Святогорск, обнаружили в детском доме документы о продаже детей. Есть ссылки на британские ЧВК. Одним из плательщиков была компания Coca-Cola», — сказала Кузнецова. Каких‑либо документов она не продемонстрировала.
По ее информации, 7% от доходов бюджета Украины (2 млрд долларов) составила «черная трансплантология». «Мы понимаем, что эта система закреплена на государственном уровне», — отметила она и напомнила, что в стране разрешено делать операции по пересадке органов без согласия родственников.
Вице-спикер добавила, что «в даркнете размещаются различные объявления о продаже детей и детских органов, но международные организации бездействуют», приводит цитату Daily Storm.
Вместе с тем, говорит Кузнецова, Киев ворует детей, вербует их, заставляет присылать фотографии российских войск, совершать диверсии внутри страны, работа ведется «по методичкам ИГИЛ*».
* ИГИЛ, «Исламское государство» — запрещенная в России террористическая организация.