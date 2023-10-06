Вице-спикер Госдумы Кузнецова: Coca-Cola занимается продажей украинских детей

По ее информации, 7% от доходов бюджета Украины (2 млрд долларов) составила «черная трансплантология». «Мы понимаем, что эта система закреплена на государственном уровне», — отметила она и напомнила, что в стране разрешено делать операции по пересадке органов без согласия родственников.