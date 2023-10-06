Реклама
Новости

Вице-спикер Госдумы Кузнецова: Coca-Cola занимается продажей украинских детей

Максим Саблин
Сегодня в 15:59

Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова заявила, что американская продуктовая компания Coca-Cola участвует в торговле украинскими детьми. Слова бывшей уполномоченной по правам детей на пресс-конференции, посвященной проблемам нарушения прав детей на Украине, прозвучали в эфире телеканала «Звезда».

«Наши бойцы, освобождая Святогорск, обнаружили в детском доме документы о продаже детей. Есть ссылки на британские ЧВК. Одним из плательщиков была компания Coca-Cola», — сказала Кузнецова. Каких‑либо документов она не продемонстрировала.

По ее информации, 7% от доходов бюджета Украины (2 млрд долларов) составила «черная трансплантология». «Мы понимаем, что эта система закреплена на государственном уровне», — отметила она и напомнила, что в стране разрешено делать операции по пересадке органов без согласия родственников.

Вице-спикер добавила, что «в даркнете размещаются различные объявления о продаже детей и детских органов, но международные организации бездействуют», приводит цитату Daily Storm.

Вместе с тем, говорит Кузнецова, Киев ворует детей, вербует их, заставляет присылать фотографии российских войск, совершать диверсии внутри страны, работа ведется «по методичкам ИГИЛ*».

* ИГИЛ, «Исламское государство» — запрещенная в России террористическая организация.

расскажите друзьям
теги
Coca-ColaГосдумаИсламское государство
люди
Анна Кузнецова
Читайте также
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»