На Алексея Горинова завели дело об оправдании терроризма

Как пишет Горинов, 5 октября его привезли в штрафной изолятор СИЗО-1 города Владимира в связи с рассмотрением нового дела. Бывший мундеп подчеркивает, что «всю свою жизнь был противником всякого насилия и агрессии», и не уточняет в связи с чем им вновь заинтересовались следователи.