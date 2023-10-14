На Алексея Горинова завели дело об оправдании терроризма

Против бывшего муниципального депутата Алексея Горинова возбудили дело об оправдании терроризма, рассказал сам осужденный в письме, опубликованном в его телеграм-канале.
Как пишет Горинов, 5 октября его привезли в штрафной изолятор СИЗО-1 города Владимира в связи с рассмотрением нового дела. Бывший мундеп подчеркивает, что «всю свою жизнь был противником всякого насилия и агрессии», и не уточняет в связи с чем им вновь заинтересовались следователи.
Заключенный считает, что его первое дело о дискредитации армии РФ было сфабриковано, а свободы он лишен «просто так, показательно и в назидание другим». В глазах общественности «все это выглядит неубедительно», особенно «после полной реабилитации международным судебным органом ООН», добавляет он.
«Значит, надо что‑то еще придумать, чтобы сделать из меня закоренелого уголовника, показать мою преступную сущность и что лишен свободы не зря», — заключает Горинов.
«Все больше ощущаю себя военнопленным — в своей — кем‑то оккупированной стране», — делится мужчина.
Он также сообщил, что находится в ШИЗО следственного изолятора, а в камере не работает отопление.
«Мысленно всех обнимаю и не сдаюсь. И вы не унывайте! И с вами, я рядом», — заканчивается письмо.
В конце сентября сторонники Горинова сообщали о возможном новом уголовном деле об оправдании терроризма со ссылкой на телеграм-каналы. По их информации, в январе 2023 года Горинов в ИК-3 «лично совершил высказывания, направленные на оправдание террористической деятельности» в присутствии других заключённых. Содержание высказываний не уточнялось.
Неделю назад адвокаты Горинова сообщили, что их подзащитного перевели в больницу без их ведома. Они также рассказали, что бывший мундеп находился в тяжелом состоянии: он с трудом говорил и жаловался на слабость.
До этого Горинова три раза подряд отправили в ШИЗО. Поводом для этого стало невыполнение утренней зарядки, от которой мужчина освобожден по медицинским показаниям.
Муниципального депутата Алексея Горинова приговорили к семи годам тюрьмы за распространение ложной информации о Российской армии в июле прошлого года.