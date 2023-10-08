Алексея Горинова перевели в больницу. Адвокаты считают, что его прячут от них

Она уверена, что сотрудники ИК-3 намеренно хранили молчание о переводе Горинова. «Нас специально продержали до 17 часов — то есть до конца рабочего дня. Они могли бы раньше нам сообщить, что не приведут Алексея. Но они прекрасно понимают, что рядом находится надзирающий прокурор, и мы бы успели с ним приехать в ИК», — заметила Давыдова.