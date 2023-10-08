Алексея Горинова перевели в больницу. Адвокаты считают, что его прячут от них

Бывшего муниципального депутата Алексея Горинова перевели в тюремную больницу, рассказали его адвокаты «Новой газете». Им кажется, что подзащитного скрывают от них.
Адвокатесса Катерина Тертухина поведала изданию, что она и коллега Светлана Давыдова приехали на встречу к осужденному мундепу в субботу, но не смогли с ним увидеться. В исправительной колонии в Покрове защитников без объяснения причин продержали до конца рабочего дня и лишь затем сказали, что заключенного этапировали.
«Мы считаем, что его состояние сильно ухудшилось. Мы предположили, что перевели в местную больницу ФКУ ИК-3 во Владимире. И наши предположения подтвердились, но нам его не показали», — добавляет Тертухина.
Давыдова считает, что Горинова прячут, чтобы адвокаты не могли рассказать о его плохом здоровье. По ее словам, во время прошлой встречи 3 октября осужденный на 7 лет тюрьмы мундеп уже был в тяжелом состоянии: он с трудом говорил и жаловался на слабость.
«У нас две версии, почему нам не привели Алексея. И обе — плохие. Либо на нем телесные повреждения и нам боятся его показывать. Либо у него настолько удручающее состояние, что нам тоже не хотят демонстрировать», — думает адвокатесса.
Она уверена, что сотрудники ИК-3 намеренно хранили молчание о переводе Горинова. «Нас специально продержали до 17 часов — то есть до конца рабочего дня. Они могли бы раньше нам сообщить, что не приведут Алексея. Но они прекрасно понимают, что рядом находится надзирающий прокурор, и мы бы успели с ним приехать в ИК», — заметила Давыдова.
До этого Горинова три раза подряд отправили в ШИЗО. Поводом для этого стало невыполнение утренней зарядки, от которой мужчина освобожден по медицинским показаниям.
Муниципального депутата Алексея Горинова приговорили к семи годам тюрьмы за распространение ложной информации о Российской армии в июле прошлого года.