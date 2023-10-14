Wildberries отменила комиссию при оплате картами Visa и Mastercard

Маркетплейс также вернет дополнительно удержанные деньги всем клиентам платформы. Компания заявила об этом после совещания в Генпрокуратуре с участием представителей Wildberries, Банка России и Роспотребнадзора.
Еще на совещании обсуждали работу с товарами ненадлежащего качества. Wildberries приняла решение не взимать плату за возврат таких товаров. Однако если клиент хочет вернуть товар надлежащего качества, с него взимаются расходы на обратную логистику.
12 октября стало известно о комиссии на Wildberries в размере 3% от стоимости покупки за оплату с международных карт Visa и Mastercard.
Директор по развитию финансовых и платежных сервисов Wildberries Дмитрий Колесников объяснял такое решение отсутствием возможности напрямую обрабатывать операции по таким картам, которые были выпущены в России.