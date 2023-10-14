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Wildberries отменила комиссию при оплате картами Visa и Mastercard

Дарья Мельникова
Сегодня в 11:06

Wildberries решила отменить комиссию за оплату картами Visa и Mastercard. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу.

Маркетплейс также вернет дополнительно удержанные деньги всем клиентам платформы. Компания заявила об этом после совещания в Генпрокуратуре с участием представителей Wildberries, Банка России и Роспотребнадзора.

Еще на совещании обсуждали работу с товарами ненадлежащего качества. Wildberries приняла решение не взимать плату за возврат таких товаров. Однако если клиент хочет вернуть товар надлежащего качества, с него взимаются расходы на обратную логистику.

12 октября стало известно о комиссии на Wildberries в размере 3% от стоимости покупки за оплату с международных карт Visa и Mastercard.

Директор по развитию финансовых и платежных сервисов Wildberries Дмитрий Колесников объяснял такое решение отсутствием возможности напрямую обрабатывать операции по таким картам, которые были выпущены в России.

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VisaБанк РоссииРоспотребнадзор
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Дмитрий Колесников
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