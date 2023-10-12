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Wildberries ввел комиссию в 3% при оплате картами Visa и Mastercard

Дарья Мельникова
Сегодня в 10:01

Wildberries ввел комиссию в 3% от стоимости покупки за оплату с международных карт Visa и Mastercard. Об этом говорится на сайте платформы.

По словам директора по развитию финансовых и платежных сервисов Wildberries Дмитрия Колесникова, такое условие обусловлено особенностями операционно-технологического процесса приема платежей по таким картам.

Он подчеркнул, что в настоящее время у Wildberries нет возможности напрямую обрабатывать операции по картам Visa и Mastercard, которые были выпущены в России.

При этом покупатели могут воспользоваться альтернативными способами оплаты без дополнительных расходов, уточняют в компании. Речь идет о карте «Мир», Системе быстрых платежей и SberPay.

В конце августа гендиректор и основной владелец Wildberries Татьяна Бакальчук во второй раз возглавила рейтинг богатейших женщин России по версии Forbes. Ее капитал оценили в 7 млрд долларов.

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