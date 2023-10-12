Wildberries ввел комиссию в 3% при оплате картами Visa и Mastercard

По словам директора по развитию финансовых и платежных сервисов Wildberries Дмитрия Колесникова, такое условие обусловлено особенностями операционно-технологического процесса приема платежей по таким картам.
Он подчеркнул, что в настоящее время у Wildberries нет возможности напрямую обрабатывать операции по картам Visa и Mastercard, которые были выпущены в России.
При этом покупатели могут воспользоваться альтернативными способами оплаты без дополнительных расходов, уточняют в компании. Речь идет о карте «Мир», Системе быстрых платежей и SberPay.
В конце августа гендиректор и основной владелец Wildberries Татьяна Бакальчук во второй раз возглавила рейтинг богатейших женщин России по версии Forbes. Ее капитал оценили в 7 млрд долларов.
Только самое интересное — у нас в твиттере
расскажите друзьям