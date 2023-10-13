Майкл Фассбендер ни разу не моргнул перед камерой в триллере «Убийца» Дэвида Финчера

Майкл Фассбендер ни разу не моргнул перед камерой во время съемок триллера «Убийца» Дэвида Финчера. Об этом режиссер фильма рассказал в интервью журналу Empire Magazine.
«Глаза Майкла многое выдают. Он может хранить в уме множество противоречивых вещей, и его глаза позволяют вам получить к ним доступ», — поделился Финчер. Актер сам решил использовать этот подход.
Судя по всему, в «Убийце» нет ни одной сцены, в которой герой Фассбендера закрыл бы глаза. В трейлере также нет кадра с морганием.
Такая решимость, по словам Финчера, идеально подходит персонажу Фассбендера. В этом смысле звезда «Убийцы» в чем‑то схож с Дэниелом Крейгом, с которым постановщик работал над «Девушкой с татуировкой дракона». «У него есть актерский дар, но к нему добавляется невероятная дисциплина в том, как он распределяет свой следующий ход», — объяснил режиссер.
«Убийца» основан на серии графических романов французского писателя Алексиса Ноулента (псевдоним Мац) и иллюстратора Люка Жакамона. Сюжет посвящен киллеру, который был лучшим в своем деле, пока не столкнулся с личностным кризисом. «После рокового промаха убийца начинает сражаться со своими работодателями и с самим собой», — подчеркивается в синопсисе проекта.