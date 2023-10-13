Майкл Фассбендер ни разу не моргнул перед камерой в триллере «Убийца» Дэвида Финчера

Такая решимость, по словам Финчера, идеально подходит персонажу Фассбендера. В этом смысле звезда «Убийцы» в чем‑то схож с Дэниелом Крейгом, с которым постановщик работал над «Девушкой с татуировкой дракона». «У него есть актерский дар, но к нему добавляется невероятная дисциплина в том, как он распределяет свой следующий ход», — объяснил режиссер.