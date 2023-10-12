Минэнерго России предложило с 2024 года повысить тарифы на электроэнергию для майнеров

Участники рынка заявили РБК, что повышение тарифов не решит, а только усугубит проблему. Директор компании BitRiver Игорь Рунец считает, что майнеры будут уходить «в площадки для населения» и в конечном итоге обсуждаться будет полный запрет на майнинг в некоторых субъектах, в то время как черный майнинг по тарифу для населения уже достиг таких масштабов, что конкурирует с промышленным.