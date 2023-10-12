Минэнерго России предложило с 2024 года повысить тарифы на электроэнергию для майнеров

Минэнерго предложило ввести дискриминационные тарифы на электроэнергию для майнеров криптовалюты. Об этой инициативе рассказал замминистра энергетики РФ Павел Сниккарс на форуме «Российская энергетическая неделя», передает РБК.
По словам Сниккарса, увеличить тарифы в несколько раз правительство намеревается в районах с дефицитом электроэнергии. Из‑за роста количества майнинговых площадок в некоторых субъектах с низкими тарифами пришлось вводить ограничения для других потребителей, в том числе социально значимых, добавил он.
«Мы думаем, [увеличение составит] от двух до пяти раз, или больше. Увеличение должно мотивировать к перемещению [майнеров в энергопрофицитные районы]. Мы хотим сделать дифференцированный тариф для определенных категорий потребителей», — заявил Сниккарс в разговоре с ТАСС в кулуарах форума.
Участники рынка заявили РБК, что повышение тарифов не решит, а только усугубит проблему. Директор компании BitRiver Игорь Рунец считает, что майнеры будут уходить «в площадки для населения» и в конечном итоге обсуждаться будет полный запрет на майнинг в некоторых субъектах, в то время как черный майнинг по тарифу для населения уже достиг таких масштабов, что конкурирует с промышленным.
«Белых майнеров не так‑то и много. И не совсем корректно будет решать проблему за их счет», — сказал гендиректор «Интелион Майн» Тимофей Семенов.
В 2021 году «Коммерсант» писал, что Бурятия может стать одним из центров майнинга в РФ из‑за низких тарифов. Инвесторы со всего мира свозили оборудование в республику и близкую к ней Иркутскую область. Однако в начале февраля 2022-го спрос на оборудование для майнинга упал после спора Центробанка и Минфина о запрете криптовалюты.
В конце 2022 года в штате Нью-Йорк ограничили майнинг криптовалют для борьбы с климатическим кризисом. Местные власти на два года приостановили выдачу новых разрешений.