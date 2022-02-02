В России упал спрос на оборудование для майнинга после разговоров о запрете криптовалюты

В январе выросло количество предложений о продаже оборудования для майнинга, при этом спрос на него снизился. Об этом пишет РБК со ссылкой на одного из крупных онлайн-сервис-обновлений, а также компанию «Марвел-Дистрибуция».

Представитель еще одного маркетплейса заявил, что снижение спроса связано с предложение Центробанка о запрете на майнинг, выпуск и обмен криптовалют в России. Один из собеседников издания отметил, что число объявлений о продаже микросхем ASIC увеличилось на 17%, но искали их на 27% реже.

Пр этом представители пресс-службы «Объявлений „ВКонтакте“» и «Юлы» заметили увеличение как спроса, так и предложений. Количество объявлений выросло на 3% по сравнению с декабрем прошлого года и в два раза по сравнению с январем 2020-го. Спрос стал в 1,5 раза больше, чем в декабре 2021-го.