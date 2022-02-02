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В России упал спрос на оборудование для майнинга после разговоров о запрете криптовалюты

Виктория Шанина
Сегодня в 11:58

В январе выросло количество предложений о продаже оборудования для майнинга, при этом спрос на него снизился. Об этом пишет РБК со ссылкой на одного из крупных онлайн-сервис-обновлений, а также компанию «Марвел-Дистрибуция».

Представитель еще одного маркетплейса заявил, что снижение спроса связано с предложение Центробанка о запрете на майнинг, выпуск и обмен криптовалют в России. Один из собеседников издания отметил, что число объявлений о продаже микросхем ASIC увеличилось на 17%, но искали их на 27% реже.

Пр этом представители пресс-службы «Объявлений „ВКонтакте“» и «Юлы» заметили увеличение как спроса, так и предложений. Количество объявлений выросло на 3% по сравнению с декабрем прошлого года и в два раза по сравнению с январем 2020-го. Спрос стал в 1,5 раза больше, чем в декабре 2021-го.

«Обычные майнеры могут приобретать необходимые им комплектующие в крупных розничных сетях. Как правило, купить наиболее оптимизированные для майнинга модели проблематично: если они и появляются в свободной продаже, то быстро переходят в руки перекупщиков, которые потом предлагают их на разных торговых площадках со значительной наценкой»
Антон Фомин
Бизнес-аналитик компании «Марвел-Дистрибуция»

С предложением запретить криптовалюты в России Центробанк выступил 20 января. В докладе регулятора говорится, что криптовалюты формируют финансовый пузырь, имеют признаки пирамиды, используются в наркоторговле, финансировании терроризма и отмывании денег, а также создают «угрозы для благосостояния российских граждан, стабильности финансовой системы».

Bloomberg со ссылкой на неназванные источники заявил, что ввести полный запрет на операции с криптовалютой регулятора убедила ФСБ. По данным издания, это делают, чтобы закрыть доступ к финансированию для оппозиции и СМИ-иноагентов.

Спустя несколько дней Минфин выступил против запрета криптовалют в России. Директор департамента финансовой политики министерства Иван Чебесков заявил, что именно регулирование оборота криптовалюты, а не запрет защищает интересы россиян. Позже ведомство предложило план регулирования рынка криптовалют в стране.

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