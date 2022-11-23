Реклама
Новости
В штате Нью-Йорк ограничили майнинг криптовалют для борьбы с климатическим кризисом
Юлия Онодэра
Вчера в 19:23

В штате Нью-Йорк ограничили майнинг криптовалют для борьбы с климатическим кризисом. Власти временно не будут выдавать новые разрешения на майнинг, сообщила The New York Times.

Нью-Йорк стал первым штатом Америки, в котором прибегли к такой мере. По словам губернатора Кэти Хоукул, ограничение добычи криптовалют, для которого требуется электроэнергия, должно стать ключевым шагом в решении климатических проблем.

В течение двух лет в штате будет действовать мораторий на выдачу новых разрешений для компаний. В этот же период в Нью-Йорке нельзя будет возобновить или расширить лицензии на использование местных электростанций для майнинга.

Предполагается, что ограничение позволит изучить влияние криптовалютной отрасли на экологию, в частности, на объем выбрасываемых парниковых газов. Палата цифровой торговли ожидаемо осудила указ губернатора.

«На сегодняшний день ни одна другая отрасль в штате не сталкивалась с отстранением от использования энергии. Это опасный прецедент для определения того, кто может или не может использовать электричество», — заявили представители индустрии.

расскажите друзьям
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»