В штате Нью-Йорк ограничили майнинг криптовалют для борьбы с климатическим кризисом. Власти временно не будут выдавать новые разрешения на майнинг, сообщила The New York Times.
Нью-Йорк стал первым штатом Америки, в котором прибегли к такой мере. По словам губернатора Кэти Хоукул, ограничение добычи криптовалют, для которого требуется электроэнергия, должно стать ключевым шагом в решении климатических проблем.
В течение двух лет в штате будет действовать мораторий на выдачу новых разрешений для компаний. В этот же период в Нью-Йорке нельзя будет возобновить или расширить лицензии на использование местных электростанций для майнинга.
Предполагается, что ограничение позволит изучить влияние криптовалютной отрасли на экологию, в частности, на объем выбрасываемых парниковых газов. Палата цифровой торговли ожидаемо осудила указ губернатора.
«На сегодняшний день ни одна другая отрасль в штате не сталкивалась с отстранением от использования энергии. Это опасный прецедент для определения того, кто может или не может использовать электричество», — заявили представители индустрии.