Студия Miramax снимет сериал по мотивам хоррора «Хэллоуин»

Американская кинокомпания Miramax намерена расширить хоррор-франшизу «Хэллоуин» и выпустить по ее мотивам сериал. Об этом пишет Deadline.
После долгих переговоров и торгов Miramax получила разрешение на создание шоу про маньяка-убийцу Майкла Майерса. Официальной информации о других кандидатах на покупку сериала нет, однако СМИ ранее писали, что одним из них может быть студия A24.
Разработкой ленты займется продюсер Марк Хельвиг в тесном контакте с Малеком Аккадом — он руководит компанией Trancas International Films, которой принадлежат права на франшизу.
«Мы очень рады представить „Хэллоуин“ на телевидении. Мы рады расширить наше долгое и успешное партнерство с Trancas и Малеком Аккадом, представив эту культовую франшизу в новой форме повествования и новому поколению поклонников», — сказал Хельвиг.
Франшиза «Хэллоуин» включает уже 13 частей, первая из которых увидела свет в 1978 году. Последний на данный момент фильм вышел в прошлом году — это была заключительная часть трилогии Дэвида Гордона Грина, которую выпустила Trancas International Films.