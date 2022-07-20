На ютьюб-канале Universal Pictures появился первый трейлер «Хэллоуин заканчивается» — финальной части трилогии Дэвида Гордона Грина. Премьера фильма намечена на 14 октября.

Действие картины развернется спустя четыре года после событий предыдущей части «Хэллоуин убивает». В центре сюжета вновь окажется первая выжившая жертва маньяка Майкла Майерса Лори Стоуд, к роли которой вернется Джейми Ли Кертис. Женщина живет со своей внучкой Эллисон (Энди Мэтичак) и заканчивает писать мемуары, когда психопат возобновляет на нее охоту. Героям придется сойтись в последнем противостоянии, из которого лишь один выйдет живым.