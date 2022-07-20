На ютьюб-канале Universal Pictures появился первый трейлер «Хэллоуин заканчивается» — финальной части трилогии Дэвида Гордона Грина. Премьера фильма намечена на 14 октября.
Действие картины развернется спустя четыре года после событий предыдущей части «Хэллоуин убивает». В центре сюжета вновь окажется первая выжившая жертва маньяка Майкла Майерса Лори Стоуд, к роли которой вернется Джейми Ли Кертис. Женщина живет со своей внучкой Эллисон (Энди Мэтичак) и заканчивает писать мемуары, когда психопат возобновляет на нее охоту. Героям придется сойтись в последнем противостоянии, из которого лишь один выйдет живым.
Франшиза «Хэллоуин» включает уже 12 частей, первая из которых увидела свет в 1978 году. Трилогия Грина, однако, игнорирует все фильмы, кроме самого первого. Его слешер «Хэллоуин» 2018 года — прямое продолжение ленты 1978 года. Вторая часть трилогии, «Хэллоуин убивает», вышел осенью прошлого года.