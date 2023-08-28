Татьяна Бакальчук вновь возглавила рейтинг богатейших женщин России

Предыдущий рейтинг богатейших женщин России был опубликован в 2021 году. Тогда на первом месте находилась Бакальчук с состоянием в 13 млрд долларов. На второй позиции находилась Елена Батурина (1,3 млрд), а на третьей — Лидия Михайлова и ее семья (1,3 млрд).