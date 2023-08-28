Татьяна Бакальчук вновь возглавила рейтинг богатейших женщин России

Forbes опубликовал рейтинг богатейших женщин России. Первое место в списке второй раз заняла гендиректор и основной владелец Wildberries Татьяна Бакальчук с оценкой капитала в 7 млрд долларов.
Второе место заняла Татьяна Литвиненко (2,8 млрд долларов), которая получила 20,6% акций «Фосагро» от мужа Владимира в 2022 году. Тогда российские миллиардеры начали снижать свои доли в активах из‑за санкционного давления.
На третьем месте — дочь партнера Алишера Усманова Варвара Скоч (2,5 млрд долларов). В 2020 году она стала владелицей доли в холдинге USM. На четвертом — жена Алексея Мордашова Марина (1,85 млрд долларов), которая владеет 52% акций Nordgold, а на пятом — Лидия Михайлова (1,55 млрд долларов), она контролирует более 80% акций группы «Черкизово».
В список также попали Елена Батурина (1,3 млрд), Виктория Михельсон (1,2 млрд), Евгения Гурьева (875 млн), Екатерина Федун (800 млн), Людмила Коган (725 млн), Лидия Сультеева (675 млн), Ольга Белявцева (600 млн), Елена Рыболовлева (600 млн), Татьяна Ковальчук (575 млн) и другие.
Предыдущий рейтинг богатейших женщин России был опубликован в 2021 году. Тогда на первом месте находилась Бакальчук с состоянием в 13 млрд долларов. На второй позиции находилась Елена Батурина (1,3 млрд), а на третьей — Лидия Михайлова и ее семья (1,3 млрд).