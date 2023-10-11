Джада Пинкетт Смит рассказала, что разошлась с Уиллом Смитом 7 лет назад

В новой книге «Worthy» Джада Пинкетт Смит рассказала, что она и муж Уилл Смит в 2016 году приняли решение разойтись. Её она обсудила в интервью с журналисткой Ходой Котба, его отрывок показали в эфире утреннего шоу «Today».
В ролике интервьюерша говорит Джаде, что именно это откровение удивило ее «больше всего» при чтении книги. После чего Джада подтверждает, что уже семь лет она и Уилл живут «совершенно отдельными жизнями».
«Почему наш брак распался — по многим причинам. Наверное, к 2016 году мы просто устали пытаться его спасти. Я думаю, что мы оба слишком долго фантазировали о том, каким, по нашему мнению, должен быть другой человек», — делится мнением Джада.
Жена Смита также заявила, что они рассматривали возможность официального развода, но до суда так и не дошли: «Я пообещала, что у нас не будет даже повода развестись, что мы вместе сможем со всем разобраться. И я так и не смогла нарушить эту клятву. Но мы живем раздельно».
Говоря о том, почему она так долго держала уход от мужа в тайне, Джада добавила, что ни она, ни Уилл так и не смогли понять, как объяснить случившееся поклонникам.
Уилл и Джада поженились в 1997 году, вместе они завели двоих детей — рэпера и актера Джейдена и певицу Уиллоу.
В 2019 Пинкетт Смит обсуждала свой брак с психотерапевтом Эстер Перел, среди прочего их разговор зашел об «альтернативах разводу». Там Джада заявила, что в их с Уиллом отношениях случались «предательства сердца», которые она считает «гораздо более серьезными», чем измена. Более того, в том же эпизоде она сказала, что их с Уиллом проблемы не включают в себя неверность.
Спустя год на том же шоу пара прокомментировала слухи о «связи» между Джадой и другом семьи, R&B-певцом Августом Алсиной. Тогда женщина подчеркнула, чтоеё новые отношения завязались в 2016 году во время конфликта с Уиллом, а супруги решили пожить отдельно друг с другом.