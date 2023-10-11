Джада Пинкетт Смит рассказала, что разошлась с Уиллом Смитом 7 лет назад

Жена Смита также заявила, что они рассматривали возможность официального развода, но до суда так и не дошли: «Я пообещала, что у нас не будет даже повода развестись, что мы вместе сможем со всем разобраться. И я так и не смогла нарушить эту клятву. Но мы живем раздельно».